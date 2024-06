Saldi Estivi di Steam: i migliori giochi a pochissimi euro (sconti sopra il 90%)

Da qualche giorno e fino al prossimo 11 luglio, le pagine di Steam sono invase dai Saldi Estivi, che tagliano il prezzo su una vera e propria valanga di videogiochi per PC – e per Steam Deck, che con i suoi modelli LCD è a sua volta proposta con un prezzo speciale.

Se però non avete un grosso budget, siamo andati in cerca degli sconti con la percentuale più alta in assoluto, sopra il 90%, che vi permettono di portare a casa dei titoli interessanti spendendo davvero pochi euro.

Questi sono quelli che abbiamo selezionato.

I migliori giochi con più del 90% di sconto

Frostpunk a 2,99€ (-90%)

a 2,99€ (-90%) Civilization VI a 2,99€ (-95%)

a 2,99€ (-95%) Celeste a 1,95€ (-90%)

a 1,95€ (-90%) Total War: Shogun 2 a 2,99€ (-90%)

a 2,99€ (-90%) Batman: Arkham Knight a 1,99€ (-90%)

a 1,99€ (-90%) Disco Elysium The Final Cut a 3,99€ (-90%)

a 3,99€ (-90%) The Witcher 3 a 2,99€ (-90%)

a 2,99€ (-90%) Assetto Corsa a 1,99€ (-90%)

a 1,99€ (-90%) Battlefield V a 5,99€ (-90%)

a 5,99€ (-90%) Prison Architect a 2,49€ (-90%)

a 2,49€ (-90%) Humankind a 4,99€ (-90%)

a 4,99€ (-90%) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 1,99€ (-95%)

a 1,99€ (-95%) Euro Truck Simulator 2 a 1,99€ (-90%)

2 a 1,99€ (-90%) American Truck Simulator a 1,99€ (-90%)

a 1,99€ (-90%) Mass Effect Legendary Edition a 5,99€ (-90%)

Tra questi, dove non mancano tanti grandi nomi, è sicuramente clamoroso anche e soprattutto lo sconto sull'edizione completa di Disco Elysium, che raccomandiamo agli amanti dei giochi di ruolo dalla forte impronta narrativa, ora disponibile a 3,99€.

Interessante, tra i tanti, anche lo sconto su Celeste, che vi costa meno di 2€, mentre avere The Witcher 3 a meno di 3€ – per quanto il gioco sia spesso in sconto e qui sia privo degli ottimi DLC – ha un rapporto qualità/prezzo fuori scala.

Potete vedere tutte le offerte di Steam per i saldi estivi direttamente sullo store.