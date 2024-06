Valve lancia gli sconti su Steam Deck: ora averne una costa 313€

Se l'idea di portare a casa una Steam Deck vi ha sempre allettati, e avere il modello migliorato con schermo OLED per voi non è di importanza fondamentale, occhio alle pagine di Steam: in questo momento, in vista del lancio dei saldi estivi, Valve ha infatti lanciato uno sconto del 15% sui modelli originali di Steam Deck LCD, che vi permettono di averne una a costi molto interessanti.

Gli sconti riguardano il modello entry level da 64 GB (ma potete sostituire voi l'hard disk interno con un SSD dal taglio che preferite, o affidarvi alla micro SD) venduto a 313,65€. Significa, quindi, che si entra nel mondo di Steam Deck con poco più di 300€.

In alternativa, il modello da 512 GB – che era stato il top di gamma fino al lancio di Steam Deck OLED – è proposto a 398,65€, mentre normalmente costa 469€.

Questo significa che, ora come ora, considerando che i modelli da 64 e da 512 GB sono in vendita fino a esaurimento scorte, potete avere la Deck da 512 GB pagandola meno del modello da 256 GB, che invece non andrà in esaurimento scorte e fa parte della line-up attuale.

I prezzi della famiglia di Steam Deck, fino a quando rimarranno attive le offerte, sono quindi i seguenti:

Steam Deck LCD - 64 GB | 313,65€ anziché 369€ (non più in produzione)

313,65€ anziché 369€ (non più in produzione) Steam Deck LCD - 256 GB | 419€

| 419€ Steam Deck LCD - 512 GB | 398,65€ (non più in produzione)

| 398,65€ (non più in produzione) Steam Deck OLED - 512 GB | 569€

| 569€ Steam Deck OLEED - 1 TB | 679€

Gli sconti rimarranno attivi fino all'11 luglio alle ore 19.00 italiane.

Come vi abbiamo riferito nella nostra video recensione, Steam Deck è una soluzione ottima – anche nella versione base LCD – per chi cerca un approccio più da console alla sua libreria di giochi Steam.

Per ogni approfondimento in merito, vi raccomando anche la mia playlist di approfondimenti video, oltre all'hub di SpazioGames con tutte le guide per orientarvi. Ricordate anche che abbiamo una sezione interamente dedicata alle handheld.