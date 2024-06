Steam annuncia i Saldi Estivi: ecco quando inizieranno

Non sarebbe Estate senza i Saldi Estivi di Steam, che arrivano come ogni anno per dare una sferzata all'annata videoludica e permettervi di recuperare tanti titoli in sconto su PC durante il periodo estivo.

La piattaforma di Valve ci tiene alle sue tradizioni e, dopo averci deliziato con i Saldi Primaverili e aver svuotato i nost ri portafogli digitali, è arrivato un nuovo annuncio del periodo di offerte.

Quest'anno le promozioni estive sono anche una buona occasione per recuperare Steam Deck ad un prezzo ribassato, che altrimenti è acquistabile come sempre da Amazon.

E ci sarà un bel periodo di tempo per poter scartabellare nel catalogo digitale di Steam, perché le date annunciate da Valve poco fa sono abbastanza generose:

Dal 27 giugno all'11 luglio sarà infatti possibile godere delle promozioni del Saldi Estivi di Steam.

Superaro il solstizio d'estate, da questo giovedì ci saranno "migliaia di sconti solari", un nuovissimo set di adesivi, nuovi gadget per il profilo e il ritorno del gatto, che sappiamo essere importante per voi.

Ci sono già stati diversi saldi e festival di Steam nel 2024, ma questo è importante: i Saldi Estivi di Steam sono uno dei quattro grandi eventi stagionali che danno ai giocatori la possibilità di fare dei grandi affari.

Questo significa poter acquistare ad un buon prezzo migliaia di giochi, che siano titoli molto noti, tripla A o produzioni più piccole e indipendenti, insieme al solito adesivo Steam gratuito per ogni giorno di saldi.

Quindi vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina di Steam e cominciare a puntare sulla home page a partire dal prossimo giovedì.

Non che non manchino già le promozioni, per altro, perché tramite Steam c'è sempre la possibilità di scaricare tanti giochi gratis: qui trovate una tornata da 6 giochi, insieme a quest'altra ondata da 8 giochi gratis.