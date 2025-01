Saldi di inizio anno su GOG: oltre 6300 giochi scontati fino al 95%!

Il nuovo anno porta con sé un’ondata di offerte imperdibili per tutti gli amanti del gaming! Su GOG potete trovare oltre 6300 giochi in sconto fino al 95%, tutti DRM-free e con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Che siate alla ricerca di grandi classici o di nuove uscite per PC, Mac e Linux, questa è l’occasione perfetta per ampliare la vostra collezione senza svuotare il portafoglio. Affrettatevi, però: il New Year Sale durerà solo per pochi giorni!

Vi siete già posti i buoni propositi per il 2025? Se il vostro obiettivo è fondare una setta misteriosa, scatenarvi in feste sfrenate o sopravvivere in un mondo post-apocalittico, su GOG troverete il titolo perfetto per ogni scenario! Esplorate i migliori giochi di sempre e lasciatevi conquistare da avventure straordinarie a prezzi stracciati.

Nel catalogo troverete tantissimi titoli che hanno fatto la storia del gaming e che, grazie al GOG Preservation Program, vengono preservati e ottimizzati per funzionare al meglio sui sistemi moderni. Niente problemi di compatibilità, niente DRM, solo puro divertimento senza limiti!

Il tempo scorre: avete solo poche ore per approfittare di queste offerte. Non perdete l’occasione di acquistare capolavori senza tempo e novità imperdibili a prezzi mai visti. Correte su GOG e date il via al vostro anno con una nuova, epica avventura videoludica!

