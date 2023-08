Saldi di agosto su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

Mancano ormai solo pochi giorni alla conclusione ufficiale dei saldi di agosto, la promozione di PlayStation Store dedicata al mese più bollente dell'anno con numerosi giochi imperdibili.

Come vi avevamo segnalato nelle scorse settimane, gli sconti proposti dal negozio digitale per le console PlayStation sono davvero importanti e vi permetteranno di ottenere perle nascoste anche a meno di 10 euro.

In vista della conclusione delle offerte di agosto, che termineranno ufficialmente proprio nell'ultimo giorno del mese, abbiamo pensato di venire incontro anche agli utenti che sono disposti a spendere qualcosina in più, pur guardando sempre con attenzione al portafoglio: esistono infatti tantissimi giochi a meno di 20 euro che non dovreste lasciarvi scappare (trovate gift card dedicate su Amazon).

E non potevamo che iniziare segnalandovi l'imperdibile offerta dedicata a Grand Theft Auto V: il capolavoro open world di Rockstar Games è infatti disponibile a soli 19.79€, in un bundle che comprende entrambe le versioni PS4 e PS5.

Se invece non vedete già l'ora di allenare le vostre squadre preferite, in seguito all'inizio dei principali campionati calcistici, non possiamo che segnalarvi l'edizione PS5 di Football Manager 2023, proposta a 19.99€.

Merita sicuramente un occhio di riguardo anche la Diablo Prime Evil Collection: a soli 19,79€, potrete avere in un unico pacchetto il secondo e il terzo capitolo della serie, insieme ad alcuni piccoli bonus per la vostra avventura.

Questi naturalmente erano soltanto alcuni esempi: di seguito troverete un elenco con i migliori giochi disponibili sotto i 20 euro su PlayStation Store, appositamente selezionati dalla nostra redazione.

Sconti di agosto: i migliori giochi sotto i 20 euro su PS Store

Assassin's Creed Origins: Deluxe a 15,99€ (anziché 79,99€) - Sconto dell'80%

a 15,99€ (anziché 79,99€) - Sconto dell'80% Borderlands 3: Next Level Edition a 11,24€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'85%

a 11,24€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'85% Bundle Hazelight (It Takes Two + A Way Out) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Crash Team Racing Nitro-Fueled a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65% Detroit: Become Human a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Diablo Prime Evil Collection a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 19,79€ (anziché 89,99€) - Sconto del 78%

a 19,79€ (anziché 89,99€) - Sconto del 78% Football Manager 2023 a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Grand Theft Auto V PS4 + PS5 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Spyro Reignited Trilogy a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65%

Il nostro consiglio è comunque di consultare l'elenco completo di offerte a meno di 20 euro al seguente indirizzo, così da non lasciarvi sfuggire neanche uno sconto che possa interessarvi.

E se aveste bisogno di ulteriori offerti, vi segnaliamo che PlayStation Store ha recentemente inaugurato anche alcuni saldi speciali a tema Destiny.