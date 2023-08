Prime Gaming, disponibile da ora il nuovo gioco gratis di agosto

Amazon ha appena reso disponibile per tutti gli utenti iscritti a Prime Gaming un nuovo gioco gratis riscattabile da questa settimana, come parte degli omaggi previsti per il mese di agosto.

Ricordiamo infatti che l'abbonamento Prime non consente di accedere soltanto alla spedizione gratuita su tantissimi prodotti, ma rende disponibili anche numerosi vantaggi, alcuni dedicati in particolar modo al gaming (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Il nuovo omaggio gratuito della settimana di Prime Gaming è l'originale In Sound Mind, un horror psicologico in prima persona con enigmi frenetici e tante battaglie contro i boss.

Non si tratta di un horror puro nel vero senso del termine, dato che sposta molta della sua attenzione sull'azione con alcune soluzioni creative, proponendo però una storia particolarmente intrigante: ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione dedicata.

Potrete accedere a questa produzione sviluppata dagli autori di Nightmare House 2 direttamente sfruttando la vostra Amazon Games App, ma per riscattarlo sarà necessario naturalmente essere iscritti ad Amazon Prime.

Se il vostro account è iscritto all'apposito servizio di abbonamento, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Ottieni gioco", per poi scaricare l'app dedicata per godervi il vostro nuovo gioco gratuito.

Come di consueto, avrete circa 33 giorni di tempo per poter riscattare questa offerta: In Sound Mind resterà disponibile fino al 27 settembre 2023, ma una volta aggiunto alla vostra raccolta sarà vostro per sempre.

Ricordiamo che per il mese di agosto è ancora previsto un ultimo gioco gratuito, ma dato che le date tengono conto dei fusi orari americani dovrebbe in realtà essere disponibile dal primo settembre. In ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.

Al momento non sono invece stati ancora annunciati i giochi gratis di settembre, ma se volete scaricare altri omaggi sul vostro PC vi raccomandiamo di consultare l'ultima offerta settimanale di Epic Games Store.