Sakurai conferma il ritiro da YouTube: Super Smash Bros. 6 è in arrivo?

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di iniziare a pensare a un nuovo capitolo di Super Smash Bros, che potrebbe essere presumibilmente previsto per "Switch 2".

Masahiro Sakurai aveva infatti già ammesso di essere ancora un creatore di giochi e di non essersi ancora ritirato, non prima di ammettere di voler tornare a lavorare con Nintendo su un possibile "Super Smash Bros. 6".

Il noto creatore di videogiochi si è fatto recentemente notare con il suo canale YouTube "Masahiro Sakurai on Creating Games", in cui ha svelato alcuni retroscena interessanti sui giochi su cui ha lavorato — incluso soprattutto Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon) — e dando preziosi consigli ai futuri creatori.

Dopo aver già annunciato l'intenzione di ritirarsi dal canale entro la fine dell'anno, adesso è arrivata la conferma ufficiale: il papà di Smash Bros. ha ammesso di aver già registrato e montato il suo ultimo video, anche se ci vorrà probabilmente ancora un po' di tempo prima che venga pubblicato.

Contemporaneamente a questo annuncio, alcuni fan hanno anche notato che Bandai Namco ha chiuso ufficialmente le assunzioni per Studio 2 e Studio S, appositamente creati per sviluppare su console Nintendo e proprio per la serie Super Smash Bros. (via r/GamingLeaksAndRumors).

Insomma, a questo punto diventa particolarmente semplice iniziare a immaginare che le cose possano essere collegate: che sia davvero già in sviluppo Super Smash Bros. 6?

Ovviamente al momento si tratta solo di una supposizione e, finché non arriverà alcuna conferma ufficiale, non possiamo davvero sapere se è in arrivo un nuovo capitolo del platform fighter.

Ma siamo certi che Masahiro Sakurai non avrà voglia di restare ancora fermo e starà già lavorando su qualcosa, che sia un nuovo Smash Bros. o qualcosa di totalmente unico — in stile Kid Icarus Uprising, per intenderci.

A tal proposito, proprio Sakurai in un video sul suo canale ha ammesso che vorrebbe vederlo tornare su Switch: effettivamente sarebbe un titolo perfetto per una trasposizione sulla console ibrida, ma al momento non è arrivato alcun annuncio in merito. Vi terremo comunque aggiornati non appena sapremo qualcosa.