Masahiro Sakurai non si è ritirato, il creatore di Smash Bros tornerà presto

Quasi come un regalo di Natale posticipato, Masahiro Sakurai ha dichiarato recentemente che Super Smash Bros. Ultimate non è il suo ultimo videogioco, perché vuole continuare a crearne per molto altro tempo.

Il picchiaduro dei record di Nintendo Switch, che trovate sempre su Amazon, è stato l'ultimo progetto massiccio su cui Sakurai ha lavorato, e dopo il quale si è pubblicamente preso una pausa dal mondo dei videogiochi.

Da allora, Sakurai si è dato alla condivisione del suo lavoro tramite il suo canale YouTube, in cui racconta dettagli della sua vita e delle sue opere. Nel canale ha raccontato anche curiosità davvero importanti ed interessanti come il leggendario prototipo del primo Super Smash Bros. per Nintendo 64, che per la prima volta è visibile pubblicamente.

Nel suo ultimo video pubblicato su Masahiro Sakurai on Creating Games, lo sviluppatore si è concentrato su cosa succede quando un creatore di videogiochi si prende una pausa.

«A volte mi chiedo cosa stiano facendo oggi i miei precedenti mentori del settore», dice Sakurai nella descrizione del video, continuando: «Solo perché sono scomparsi dagli occhi del pubblico, ciò non significa che se ne siano effettivamente andati.»

Visto il legame di Masahiro Sakurai con la sua serie di Nintendo, il suo ritiro poteva far pensare ad un addio definitivo dalle scene ma, all'interno di un complesso ragionamento sul ruolo dei creatori di videogiochi, Sakurai ha dichiarato che sta «creando giochi per il momento», e che non si ritiene definitivamente in pensione.

A questo punto sarà interessante capire su cosa lavorerà Masahiro Sakurai, ovviamente sulla prossima console Nintendo di cui altri sviluppatori di Nintendo stanno già parlando in queste settimane.

Difficile che sarà un ritorno di Super Smash Bros., visto quanto lavoro è stato fatto finora da Sakurai e il fatto che lui stesso non riesce a vedere un nuovo capitolo senza di lui.