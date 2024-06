Rocksteady potrebbe tornare alle origini molto presto

Rocksteady, sviluppatore di Suicide Squad: Kill the Justice League, ha purtroppo perso parte dello smalto visto con la trilogia di Batman: Arkham.

L'ultimo titolo dedicato ai personaggi DC, che trovate anche su Amazon, si è infatti rivelato un fallimento.

Neppure la nuova versione del Joker offerta nella Stagione 1 dei contenuti post-lancio ha salvato la situazione, con Rocksteady sempre più in caduta libera.

Ora, però, forse si intravede la luce alla fine del tunnel: in un nuovo report di Jason Schreier di Bloomberg, incentrato sui problemi di sviluppo del già citato gioco live service pubblicato all'inizio dell'anno da Rocksteady e Warner, si fa accenno alla possibilità che il team di sviluppo torni alle sue origini.

Si parla, nello specifico, di un nuovo gioco single-player, più vicino quindi ai Batman: Arkham tanto amanti dai fan.

«I dirigenti dello studio stanno cercando di proporre un nuovo gioco per giocatore singolo, che riporti Rocksteady alle sue origini», spiega Schreier.

Al momento non è chiaro se il ritorno di Rocksteady sarà nuovamente su Batman, o se magari si tratterà di qualcosa di totalmente inedito.

Certamente, nel caso si trattasse di un nuovo gioco dedicato al Cavaliere Oscuro, il rilancio del team sarebbe quasi certamente garantito. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso venissero rilasciate altre informazioni al riguardo.

L'unica cosa che però sembra pressoché certa, è che sempre Rocksteady starebbe aiutando nello sviluppo di una Director's Cut di Hogwarts Legacy, come vi abbiamo spiegato qui.

Restando in tema, ormai diverse settimane fa Warner Bros. ha aggiornato sui dati finanziari dell'anno, svelando che Suicide Squad ha oscurato i guadagni degli interi Studios.

Ma non solo: alcune settimane fa è stato svelato con un teaser Batman Arkham Shadow, il quale purtroppo sarà un gioco solo in realtà virtuale in esclusiva per Meta Quest 3 e quindi non un vero ritorno del franchise.