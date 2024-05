Annunciato un nuovo Batman Arkham (e no, non è quello che volevate)

Nel corso della giornata odierna è stato svelato un nuovo episodio della saga Batman Arkham, ma siamo piuttosto sicuri che non si tratti di ciò che la maggior parte degli amanti della serie sperava.

Sviluppato da Camoflaj, team già autore di Marvel's Iron Man VR, il gioco si chiamerà Batman Arkham Shadow e sarò un gioco in realtà virtuale, in uscita quest'anno in esclusiva per Meta Quest 3.

A svelarlo è stato un primo teaser, che potete vedere di seguito.

Nella descrizione ufficiale del gioco purtroppo non scopriamo dettagli significativi:

«Gotham City è in pericolo e tu se l'unico che può salvarla. Batman: Arkham Shadow, in arrivo a fine 2024, solo su Meta Quest 3».

Il team di sviluppo, come riportato sul suo sito ufficiale, ha sottolineato di voler realizzare un gioco che possa riproporre le atmosfere dell'amata serie Arkham, declinandole nella realtà virtuale.

Come leggiamo:

«Dopo anni di lavoro nell'ombra, Camouflaj è orgogliosa di annunciare il suo prossimo gioco, Batman: Arkham Shadow, che sta arrivando in esclusiva su Meta Quest 3 più avanti quest'anno. Collaborando strettamente con DC e Warner Bros. Interactive Entertainment, miriamo alla realizzazione di un autentico nuovo episodio dell'amato franchise Arkham, una cosa che – come milioni di fan sapranno – non è proprio facile. Ma la prospettiva di poter aggiungere un episodio a un franchise così storico è entusiasmante (ed è stato anche molto divertente!)».

Il gioco, leggiamo, «sta venendo sviluppato per divenire la definitiva esperienza VR su Meta Quest 3», grazie anche all'esperienza maturata dal team con le sue uscite precedenti, che hanno permesso «di ricreare quell'autentico feeling da Arkham, in un modo però che fa leva sul senso di coinvolgimento unico che solo la VR può offrire», aggiungono i membri di Camouflaj.

Per approfondire quanto fatto dal team guidato da Ryan Payton in passato, vi rimandiamo alla nostra recensione di Iron Man VR.

Cominciata nel 2009 sotto lo sviluppo di Rocksteady con il suo amato Batman: Arkham Asylum, la serie Arkham ha visto arrivare nel 2015 l'ultimo episodio principe, con la release di Batman Arkham Knight.

Da allora, abbiamo anche già avuto Batman: Arkham VR (uscito nel 2016), oltre al recente Suicide Squad: Kill the Justice League – che secondo gli sviluppatori fa parte dell'Arkhamverse, ma che non ha esattamente scaldato il cuore degli appassionati.

Vedremo se, invece, riuscirà a farlo Arkham Shadow.