Hogwarts Legacy ora a meno di 50€ su Amazon!

Se il vostro sogno è sempre stato quello di frequentare la famosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, non lasciatevi scappare l'incredibile offerta Amazon su Hogwarts Legacy per PS5. La creatura di Portkey Games è attualmente disponibile a soli 49,39€ grazie a uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Il gioco vi trasporterà nel 1800 e vi farà vestire i panni di uno studente le cui abilità straordinarie saranno fondamentali per svelare i segreti del mondo magico. Potrete frequentare le lezioni, imparare nuovi incantesimi, fronteggiare temibili maghi oscuri e tanto altro. Inclusi nell'offerta, anche la Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana e la pozione Felix Felicis. Con uno sconto del 18% sul prezzo originale di 59,99€, l'offerta Amazon su Hogwarts Legacy è assolutamente da non perdere.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Appassionati del mondo di magia e stregoneria, quest'offerta sulla versione PS5 di Hogwarts Legacy rappresenta un'ottima opportunità per provare finalmente il gioco a prezzo scontato. All'inizio dell'avventura sarete smistati nelle case di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso e potrete subito iniziare a scrivere la vostra storia nel mondo dei maghi.

Acquistate Hogwarts Legacy per PS5 a soli 49,39€, risparmiando più di 10€ sul prezzo originale di 59,99€. Come abbiamo visto nella nostra recensione, Hogwarts Legacy offre un'ottima riproduzione del castello di Hogwarts e dell'universo di Harry Potter. Si tratta quindi di un'ottima occasione per mettere le mani sul gioco e immergersi nel Wizarding World.

