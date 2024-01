SUPER sconto su questo utilissimo robot aspirapolvere! (-44%)

Scoprite il robot aspirapolvere di OKP Robot, un dispositivo avanzato in grado di rendere le pulizie di casa semplici e veloci. Grazie alla tecnologia Freemove 3.0, lo strumento è progettato per eseguire una mappatura completa della vostra casa e pulire a fondo ogni angolo, evitando ogni tipo di ostacolo e risparmiandovi la fatica delle pulizie tradizionali. Inoltre, può essere comodamente controllato da remoto tramite l'apposita app o comandi vocali. Inizialmente disponibile a 179,99€, oggi il robot aspirapolvere di OKP è scontato del 44%, con un nuovo vantaggioso prezzo di soli 99,99€.

Robot aspirapolvere OKP, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot aspirapolvere OKP è la soluzione ideale per chi desidera una casa sempre pulita e in ordine ma non ha tempo da dedicare alle pulizie. Infatti, il dispositivo è totalmente autonomo e in grado di aspirare polvere, capelli e peli di animali da ogni angolo della casa, facendovi così risparmiare tempo prezioso. Si tratta quindi di un ottimo acquisto per chi ha cani o gatti, poiché perfettamente in grado di pulire pavimenti, moquette e tappeti in totale autonomia.

L'aspirapolvere di OKP offre inoltre la possibilità di programmare le pulizie attraverso l'app OKP o tramite comandi vocali via Alexa e Google Assistant. Ottima anche la batteria, che offre un'autonomia di 150 minuti sufficiente per pulire l'intera casa senza preoccuparsi di ricaricare il dispositivo.

L'offerta di Amazon di questi giorni vi consentirà di portarvi a casa il robot aspirapolvere OKP a soli 99,99€, aggiudicandovi in questo modo uno strumento di alta qualità, autonomo e silenzioso in grado di offrirvi un prezioso aiuto con le pulizie domestiche.

