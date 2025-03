Riot svela Riftbound, il card game di League of Legends

Ricordate Project K, il gioco di carte collezionabili di League of Legends di cui vi avevamo parlato tempo fa ma che era ancora un progetto uscito solo in qualche mercato? Ora ci sono novità importanti e un nome definitivo.

Riot Games ha finalmente svelato ufficialmente Riftbound: League of Legends Trading Card Game, il gioco di carte collezionabili ambientato nell’universo di League of Legends.

Il titolo debutterà con il primo set, Origins, contenente oltre 300 carte, con un lancio previsto per l’estate 2025 in Cina e per ottobre 2025 nei paesi di lingua inglese, e dal 2026 in tutto il mondo.

Il Set Origins introdurrà i Champion Decks, mazzi precostruiti da 56 carte che includono unità, campioni, magie ed equipaggiamenti.

I mazzi iniziali saranno dedicati a campioni come Viktor, Jinx e Lee Sin, mentre Proving Grounds, una versione introduttiva per 2-4 giocatori, offrirà mazzi dedicati a Lux, Annie, Master Yi e Garen, ideali per chi si avvicina al gioco per la prima volta. Al lancio saranno inoltre disponibili buste di espansione da 14 carte per personalizzare i propri mazzi.

Il gioco vedrà la partecipazione di numerosi campioni iconici di League of Legends, tra cui Annie, Garen, Jinx, Lee Sin, Lux, Master Yi, Viktor, Volibear e Yasuo.

Non ci sono ancora troppi approfondimenti su Riftbound, ma è interessante notare come il regolamento sarà adatto a partite in modalità 1v1, ma anche sfide multiplayer, incluse il 2v2 e il tutti contro tutti.

Dave Guskin, Game Director di Riot Games, ha spiegato il significato dietro il nome Riftbound: «Richiama la Landa degli Evocatori e trasmette l’energia che vogliamo nel gioco. Uno studio indie australiano, Barrel Smash Studios, aveva già pubblicato un titolo con questo nome, ma dopo aver ascoltato la nostra visione, ha accettato di cederlo a noi.»

Chengran Chai, Executive Producer, ha aggiunto:

«Abbiamo ricevuto molti feedback dalla community, soprattutto riguardo alla richiesta di più illustrazioni originali e un’interfaccia più raffinata. Stiamo migliorando il design e facendo ulteriori playtest per offrire la miglior esperienza possibile.»

Il gioco verrà distribuito in Cina in collaborazione con Shining Soul e nei paesi anglofoni con UVS Games, un partner con quasi vent’anni di esperienza nei giochi di carte collezionabili. Ulteriori espansioni regionali sono previste per il 2026.

Nel corso dell’anno, Riftbound sarà giocabile in anteprima durante eventi ufficiali Riot e fiere del settore, con il design delle carte e le meccaniche ancora in fase di sviluppo.

Progetto molto interessante che continua l'espansione di League of Legends in lungo e in largo, picchiaduro compresi. Mentre i videogiochi, e una saga in particolare, sbarcheranno nel corso dell'anno anche in Magic the Gathering.