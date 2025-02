Project K, il nuovo gioco di carte di League of Legends, arriverà anche in Italia

Vi avevo già parlato di Project K, il gioco di carte collezionabili ambientato nel mondo di League of Legends, e adesso sono arrivate importanti novità per quanto riguarda la distribuzione internazionale.

In occasione dell'annuncio, infatti, Riot Games non aveva spiegato con precisione quando e come Project K sarebbe stato distribuito in maniera capillare a tutti gli appassionati. Informazioni che ora abbiamo, grazie a un comunicato stampa.

Per la pubblicazione e distribuzione globale del titolo, lo studio ha annunciato una collaborazione con UVS Games, il publisher noto per UniVersus Collectible Card Game, che ha già portato franchise di successo come Solo Leveling e Star Trek nel mondo dei GCC.

«Trovare il partner giusto per portare Project K ai giocatori di tutto il mondo era fondamentale», ha dichiarato Dave Guskin, Game Director di Riot Games, che approfondisce la collaborazione:

«UVS offre una profonda esperienza nel settore e una solida conoscenza delle community globali di giochi di carte collezionabili. Con il loro supporto, siamo certi di poter creare un'esperienza di gioco straordinaria per gli appassionati di League of Legends e dei GCC.»

Zoe McNamara, VP Product & Creative di UVS Games, ha aggiunto: «Siamo onorati di collaborare con Riot Games per portare uno degli universi più amati del gaming sul tavolo da gioco. Project K unisce profondità strategica, emozione e un design straordinario, offrendo ai fan un nuovo modo per superare i propri avversari.»

Infatti, Project K ha già una sua schiera di fan perché è già pronto per la pubblicazione in Cina con il nome di Rune Battlegrounds. Debutterà nel corso dell'anno con l’espansione Shining Soul, mentre l’uscita negli Stati Uniti è prevista per lo stesso anno, con una distribuzione globale pianificata per il 2026. Riot e UVS sveleranno maggiori dettagli sulle meccaniche di gioco e sul nome definitivo nel corso dell’anno.

Giusto poco tempo fa CD Project Red aveva svelato l'arrivo della versione fisica del Gwent, il gioco di carte di The Witcher 3: Wild Hunt, e Riot Games sembra quasi aver risposto a quel reveal. Per non parlare di Magic the Gathering e Final Fantasy, che faranno furore nel giugno di quest'anno.