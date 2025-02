2XKO si prepara al lancio: nuova prova gratis del picchiaduro di League of Legends

È sparito da un po', ma il picchiaduro 2XKO tratto dal gigantesco universo di League of Legends compie un altro passo in avanti, e si prepara ad una nuova fase di test globale gratis aperta a tutti.

Riot Games ha annunciato il secondo test globale Alpha Lab 2, previsto per aprile 2024. Per cominciare a mettervi in fila e avere il vostro posto per provare 2XKO, potete già registrarvi al playtest a questo indirizzo.

Il game director Shaun Rivera ha inoltre confermato ufficialmente che il gioco uscirà nel 2025, dopo un lungo periodo di sviluppo e test.

Rivera ha spiegato che il team ha lavorato per integrare le richieste della community, migliorando meccaniche di combattimento e bilanciamento:

«Sentire le vostre opinioni durante questi eventi ci ha dato esattamente il tipo di feedback che cercavamo. Dopo Alpha Lab, il team si è messo al lavoro per implementare le vostre osservazioni e migliorare il gioco prima di rimetterlo nelle vostre mani.»

Una delle modifiche più significative riguarda il sistema di auto-combo. Il Fuse Pulse, che permetteva di concatenare attacchi premendo ripetutamente un tasto, sarà rimosso in Alpha Lab 2. In questo caso i giocatori potranno attivare o disattivare manualmente l’auto-combo prima dell’inizio del match.

Inoltre, verrà introdotto un nuovo Fuse chiamato Sidekick, pensato per i principianti: il personaggio di supporto rimarrà sempre accanto al combattente principale, fornendogli un bonus alla salute.

Durante l'Alpha Lab 2 si potrà giocare anche in modalità classifica, e potrete provare anche il personaggio di Jinx, annunciato qualche tempo fa con il trailer di gameplay.

2XKO è stato protagonista di numerosi eventi nel 2024, tra cui Evo, Evo Japan e Combo Breaker, fino ad arrivare al primo test online Alpha Lab, svoltosi lo scorso agosto. Vedremo se il titolo saprà imporsi come una valida alternativa per il settore dei picchiaduro, perché le premesse sono ottime.