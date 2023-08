Ricordate TimeSplitters? I fan chiedono il ritorno di un capitolo in particolare

Sono passati 18 anni da quando TimeSplitters ha invaso le nostre console, sia in single che in multiplayer, e a quanto pare i fan non lo hanno dimenticato.

Diversamente dalla saga di Halo (che trovate su Amazon), lo sparatutto in questione non proponeva chissà quali trame sci-fi, bensì puntava tutto sul mero divertimento.

Se siete tra i pochi sfortunati che non hanno mai giocato a un TimeSplitters, sappiate che in molti considerano la serie un successore spirituale di GoldenEye 007, che combinava una fenomenale campagna per giocatore singolo con caotiche partite multigiocatore (a proposito di multigiocatore, Call of Duty: Modern Warfare III è stato annunciato ufficialmente).

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che i fan stiano chiedendo a gran voce il ritorno del franchise.

Tutti i titoli sono poi arrivati sulle piattaforme current-gen tramite la retrocompatibilità, portando una grafica più fluida e un framerate aggiornato, anche se i fan vorrebbero qualcosa di nuovo.

L'utente di Reddit GrimGhost007 ha creato un post su TimeSplitters: Future Perfect, parlando di quanto sarebbe bello vedere un remake di questa "gemma".

«L'ho giocato l'anno scorso sulla mia Xbox Series X. La retrocompatibilità lo porta automaticamente a 4k 60fps e sembra fantastico. Non ha nemmeno bisogno di un remake, ma solo di una riedizione adeguata su PlayStation».

Molti si sono detti d'accordo, ricordando i bei momenti di quando lo giocavano sul loro hardware a 128-bit.

«Sono così felice che la gente si ricordi di questo gioco iconico. Pensavo letteralmente di essere solo io», scrive un utente.

E ancora, un altro fan ha scritto: «Questo gioco era buono, ma ho preferito Time Splitters 2.»

Un remake o un sequel di TimeSplitters sarebbe perfetto per le piattaforme current-gen, sebbene che lo sviluppo di un revival annunciato qualche anno fa sembra essere sparito nel nulla.

Il primo gioco della serie è stato lanciato nel 2000 per Xbox, PlayStation 2 e Nintendo GameCube. Con una variegata selezione di armi, personaggi creativi e una colonna sonora da urlo, divenne subito un successo tra i fan.

Questo ha portato alla realizzazione di due sequel, TimeSplitters 2 e - appunto - TimeSplitters: Future Perfect (qui trovate la nostra vecchia recensione classica).

Parlando di ritorni, l'insider che anticipa puntualmente i giochi gratis di PlayStation Plus svela il possibile lancio di una versione rimasterizzata di un Quake.