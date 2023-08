Quake sta tornando? C'è un indizio affidabile

L'estate dei videogiochi potrebbe darci la possibilità di assistere ad un annuncio niente male, perché tra pochissimi giorni potrebbe essere svelato Quake II Remastered.

La storica saga di shooter è ferma da un po', sebbene altre versioni di vari capitoli sono apparsi e riapparsi nel corso degli anni, anche su Nintendo Switch (lo vedete su Amazon).

Di recente il primo Quake è diventato addirittura next-gen, con il porting per console di attuale generazione che è finito anche su Xbox Game Pass.

E mentre Bethesda si prepara al lancio interstellare di Starfield, per cui i fan stanno già impazzendo, altri giochi potrebbero essere in arrivo.

Quake II Remastered potrebbe essere infatti uno degli annunci della QuakeCon 2023. L'evento che si terrà dal 10 agosto alle 15:00 al 13 agosto 2023 alle 22:00 presso il Gaylord Texan Resort & Convention Center a Grapevine, Texas. Questo evento annuale si concentra sui giochi sviluppati da id Software e ritorna in presenza, dopo tre anni di show virtuale per via del Covid-19.

La fonte è Dealabs, un sito gestito da insider che anticipano puntualmente gli arrivi dei giochi gratis del PlayStation Plus e altre news.

Già a giugno l'ente di classificazione coreano aveva scoperto "Quake II Remastered" nell'elenco dei giochi in arrivo, e ora l'insider aggiunge altre informazioni sull'annuncio. Ora anche l'ESRB e il PEGI, gli enti rispettivamente britannici e europei, mettono in lista il gioco.

A quanto pare sarà una vera e propria riedizione del classico shooter classe 1997 e verrà chiamato semplicemente Quake II, e verrà pubblicato su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

L'annuncio arriverà durante la QuakeCon 2023 come accennato, precisamente l'11 agosto stando alle informazioni trapelate in rete da alcune pagine web.

Ovviamente aspettiamo come sempre novità, ricordandovi che già il primo capitolo era stato rimasterizzato. Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, in cui abbiamo parlato del ritorno di Quake in «una versione tirata a lucido, in grado di conservare tutto il fascino del titolo uscito nei lontani anni '90, ma con tutta una serie di piccoli accorgimenti (anche e soprattutto grafici) in grado di fare la differenza.»