Il weekend inizierà con un nuovo evento estivo particolarmente interessante, dato che da questa notte potremo assistere in diretta al Capcom Spotlight, l'appuntamento con le novità in arrivo dal celebre publisher giapponese.

Durante l'evento scopriremo nello specifico tutte le novità sui giochi Capcom più attesi, oltre ad alcune interviste esclusive agli sviluppatori.

È stata confermata la presenza di 4 giochi complessivi, ma gli unici giochi ancora in uscita sono Resident Evil Requiem e Pragmata, che dovremmo dunque avere la possibilità di poter osservare più da vicino.

Ci sarà anche spazio per il reveal di un nuovo aggiornamento per Monster Hunter Wilds (lo trovate su Amazon) e per approfondimenti su Street Fighter 6: con buona probabilità potrebbero arrivare anticipazioni per una nuova stagione di combattenti DLC, anche se al momento non è stato ancora svelato nulla in tal senso.

Il Capcom Spotlight avrà inizio da oggi 26 giugno alle ore 23:59, per una durata di circa 40 minuti complessivi: l'evento verrà trasmesso direttamente sul canale YouTube ufficiale di Capcom Europe, anche in lingua italiana.

Potrete godervi la diretta anche all'interno di questa stessa notizia, tramite il video che troverete allegato in embed qui di seguito: non dovrete fare altro che tornare a questo indirizzo pochi istanti prima dell'inizio dello show.

In alternativa, potrete seguire l'evento anche sugli altri canali social di Capcom Italia: nello specifico, il Capcom Spotlight verrà trasmesso su Twitch, Facebook e Instagram.

Anche la nostra redazione seguirà con attenzione lo show: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine con tutte le notizie più interessanti provenienti dal Capcom Spotlight, oltre ad eventuali annunci a sorpresa.

L'augurio del publisher è che l'evento riesca anche a placare le ire della community di Monster Hunter Wilds, che ultimamente sembra essersi disinnamorata del gioco: i fan su PC in particolare hanno avviato una campagna di review bombing da non sottovalutare.