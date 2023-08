Il nuovo Call of Duty è ufficiale, e c'è la data di uscita

Era nell'aria da settimane, ma ora è arrivata l'ufficialità: Call of Duty Modern Warfare 3 sarà il prossimo capitolo della serie di sparatutto targata Activision.

Dopo il secondo episodio di Modern Warfare (lo trovate su Amazon), a quanto pare i tempi sono maturi per un terzo capitolo, a breve distanza dal gioco precedente.

Dopo un primo reveal avvenuto a porte chiuse per le star dell'NBA, ora la notizia è alla portata di tutti.

Come riportato anche su DSOGaming, infatti, il nuovo capitolo vedrà la luce il prossimo 10 novembre di quest'anno.

Inoltre, il publisher ha condiviso il primo teaser trailer di questo nuovo capitolo di COD, che potete trovare qui sotto.

Sfortunatamente, Activision non ha condiviso ulteriori dettagli su Call of Duty Modern Warfare 3.

Le uniche cose note sono che il gioco sarà - ovviamente - sia in single player che multiplayer, sebbene manchino le specifiche delle modalità in questione.

Possiamo anche aspettarci che MW3 utilizzi lo stesso motore grafico di Modern Warfare 2, che a conti fatti non era per niente male (sebbene ci aspettiamo un salto grafico ulteriore).

Sarà interessante infatti vedere se il team di sviluppo aggiungerà effetti Ray Tracing, assenti nel secondo episodio e presenti per le ombre nel primo MW. Al momento mancano anche le piattaforme di riferimento, sebbene immaginiamo che PS5, Xbox Series X|S e PC siano in testa.

Ricordiamo, se siete possessori di console Microsoft, che Modern Warfare 3 non sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass, perlomeno non subito, visto che i prossimi capitoli di Call of Duty dovrebbero arrivare sul catalogo di gaming on demand solo a partire dal 2025 inoltrato.

Ma non è tutto: tralasciando i capitoli della serie più recenti, avete avuto modo di leggere che il primo Black Ops è stato infatti preso "d'assalto", dopo la riapertura dei server online?

Per concludere, se provate oggi ad avviare online uno qualsiasi dei capitoli di Call of Duty sulle vecchie Wii e DS, vi anticipiamo che avrete una brutta sorpresa.