Mentre attendiamo di saperne di più sui prossimi capitoli di Persona, c'è un nuovo gioco gratis che potrebbe stuzzicare l'interesse di chi ha amato il quinto episodio della saga di Atlus.

Da questo momento è infatti disponibile Persona 5 The Phantom X, un nuovo free-to-play ispirato all'omonimo capitolo di enorme successo e che potete scaricare senza costi aggiuntivi sui vostri PC e dispositivi mobile.

Si tratta di un JRPG con meccaniche gacha, con la possibilità di evocare nuovi personaggi – inclusi i protagonisti di Persona 5 (che trovate su Amazon) – e potenti armi per rendere più potente il vostro cast.

Sviluppato da Perfect World, questo free-to-play mira a replicare il più possibile l'esperienza del capolavoro di Atlus con un nuovo cast di personaggi, pur ovviamente semplificandola e introducendo gli inevitabili banner con microtransazioni.

Naturalmente non sarà necessario spendere neanche un centesimo per iniziare a giocare, cosa che potrebbe attirare l'attenzione di diversi fan: del resto si tratta di una produzione dallo stile grafico davvero accattivante, pur trattandosi di un gioco gratuito.

Persona 5 The Phantom X è disponibile su Steam alla seguente pagina ufficiale: se preferite invece giocare sui vostri smartphone, dovrete dirigervi ai rispettivi app store su Android o iOS per procedere con il download.

Vi segnalo che purtroppo non è disponibile alcuna traduzione in italiano: l'interfaccia e i sottotitoli sono tradotti in inglese, mentre il doppiaggio sarà esclusivamente in lingua giapponese.

Pur con queste piccole limitazioni, si tratta pur sempre di un gioco gratis rivolto agli amanti di Persona: vi auguro dunque buon download e buon divertimento, sperando che il lavoro di Perfect World riesca a soddisfare almeno parzialmente le vostre esigenze.

Per quanto riguarda invece un vero nuovo capitolo di Persona, ci sarà ancora da attendere ancora un bel po', sebbene Atlus abbia confermato di aver preso i primi passi necessari per la produzione di Persona 6.