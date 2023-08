Ricordate il disturbatore di GTA 6? Il fan è tornato in TV

GTA 6 esiste, ormai lo sappiamo, ma il silenzio di Rockstar e le uniche informazioni che trapelano solo tramite leak e indiscrezioni stanno mandando in escandescenza i fan.

Non che Rockstar abbia fretta, ovviamente, visto che Grand Theft Auto V sta vendendo ancora tantissimo.

Perché se il 2023 è finora uno dei migliori anni della storia recente in termini di qualità e quantità di videogiochi usciti, GTA V scivola con una certa frequenza in cima alle classifiche dei giochi più venduti.

C'è voglia di GTA 6 insomma e lo dimostrano le azioni dei fan che vogliono saperne di più, a tutti i costi.

Ricorderete l'incursione televisiva del 2021, in cui un fan aveva fatto irruzione in un programma TV per chiedere a Rockstar (?): «che fine ha fatto GTA 6?»

Il programma in questione era Schlag den Star, un quiz show tedesco che viene mandato in onda il sabato notte e dove Taser (il nome del giocatore), che era tra il pubblico, ha deciso di irrompere.

Taser è tornato, per altro a quasi un anno di distanza dall'evento originale, stavolta in un programma sportivo.

Come riporta PC Gamer, è entrato di gran carriera nello studio di Doppelpass, programma tedesco sul calcio che racconta la Bundesliga, per chiedere ai conduttori delle "informazioni da insider" su GTA 6.

L'incursione è finita con un getto d'acqua tirato in maniera più o meno amichevole da una delle persone presenti, con l'obiettivo di calmare la foga del giocatore:

La speranza è che questa non possa diventare una tradizione annuale. Oppure sì, visto che se non altro ci darebbe qualcosa con cui passare il tempo in attesa di informazioni su GTA 6.

Le quali sono emerse come sempre negli ultimi tempi, tra presunti video di Vice City, un sequenza di inseguimento con la polizia e addirittura una data di uscita, o almeno un periodo che è più o meno fissato per il 2024.