GTA 6, sbuca un video di un inseguimento della polizia

GTA 6 è sicuramente uno dei titoli più attesi da milioni di giocatori, sebbene ad oggi di ufficiale non si sia visto nulla.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate in versione current-gen su Amazon) non è ancora stato mostrato ufficialmente, ma svelato solo grazie ai leak di alcuni mesi fa.

Del resto, considerando che il lancio di GTA 6 potrebbe avvenire entro la fine del 2024 (Take-Two ha lanciato un nuovo indizio negli ultimi rapporti finanziari) sicuramente a breve sapremo qualcosa.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, è apparso in rete un video work in progress che mostra un inseguimento della polizia.

Per gentile concessione di @RockstarGTAVl, che ha condiviso su Twitter un bel po' di contenuti trapelati (che al momento in cui scriviamo sono ancora online), alcuni di questi mostrano una varietà di segmenti di gioco, anche se nessuno di questi sembra appartenente alla versione completa.

Tra questi, ne spicca uno che mostra un inseguimento da parte delle forze di polizia, con il giocatore sul retro di un pick-up armato con un fucile mitragliatore.

L'intelligenza artificiale della polizia ha fatto parlare di sé di recente, in quanto, secondo quanto riferito, è stata rivista rispetto a quella di Grand Theft Auto V, rendendola più scaltra, reattiva e quindi decisamente più pericolosa per il giocatore.

A questo punto, siamo davvero ansiosi di vedere come apparirà il tutto nel prodotto finale, che a quanto pare Rockstar sembra ancora voler tenere in gran segreto, lontano da annunci di qualche genere.

Del resto, parliamo di un videogioco che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi ci sembra più che giusto che Rockstar voglia mostrarlo solo quando è pronto.

Ma non solo: a quanto pare i fan hanno comunque timore per eventuali «microtransazioni orribili», presenti nel prossimo capitolo della saga.