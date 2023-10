Si intravede la fine per Xbox Activision-Blizzard, c'è una data definitiva

Forse stavolta ci siamo veramente, perché Microsoft si sta preparando a mettere la parola fine all'affare Xbox Activision-Blizzard, dal 13 ottobre prossimo.

Dopo aver discusso per svariati anni di Xbox Game Pass (vi potete abbonare ) e dell'impatto che questo affare potrebbe avere sul catalogo di Microsoft, in un modo o nell'altro si arriverà tra breve alla conclusione.

Anche perché è tempo di guardare al futuro, visto che Microsoft ha intenti gloriosi per il suo abbonamento per cui prevede una crescita esponenziale da qui al 2030.

Cosa succederà, quindi, il 13 ottobre prossimo all'acquisizione più chiacchierata di sempre?

Come riporta Windowscentral, Xbox ha intenzione di chiudere l'acquisizione di Activision-Blizzard una volta per tutte.

Secondo un rapporto, Microsoft intende chiudere l'accordo proprio il 13 ottobre, qualche giorno dopo l'approvazione finale della CMA (che intanto aveva dato un primo via libera).

La scadenza definitiva dell'accordo in termini finanziari è il 18 ottobre 2023, giorno ultimo in cui sarà possibile finalizzare l'acquisizione. Se una delle due parti si ritira per qualsiasi motivo, Microsoft sarà tenuta a pagare una pesante commissione di scioglimento di 4,5 miliardi di dollari ad Activision Blizzard.

In un modo o nell'altro, quindi, questo sarà il mese in cui capiremo cosa succederà all'affare più grande di sempre della storia dei videogiochi. Negli anni sono arrivate numerose approvazioni da parte di vari enti regolatori e, con le ultime modifiche proposte da Microsoft, è sempre più probabile che Activision-Blizzard possa entrare a far parte definitivamente di Xbox.

Ovviamente attenderemo i responsi ufficiali, con la consapevolezza che non smetteremo affatto di sentire parlare di queste due aziende. La FTC, infatti, ha già dichiarato che continuerà a vigilare su Xbox e Activision-Blizzard anche in futuro, proprio per la straordinarietà dell'accordo che richiede le massime attenzioni da parte degli enti regolatori di tutto il mondo.