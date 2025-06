Verrebbe da pensare che Sonic sia bollito, visti gli anni sulla scena e la qualità altalenante dei videogiochi a lui dedicato, ma grazie a un leak scopriamo che le vendite dei giochi pubblicati da SEGA sono altissime.

Come riporta Eurogamer, un errore informatico ha svelato più di quanto SEGA avrebbe mai voluto rivelare sui risultati commerciali dei suoi franchise più importanti.

Durante il weekend, i dati di vendita di titoli strategici come Sonic Frontiers sono trapelati accidentalmente dal report fiscale della compagnia giapponese, offrendo uno sguardo inedito sulle performance reali di una delle serie più iconiche del mondo dei videogiochi.

Benché i numeri siano stati rapidamente rimossi dal documento ufficiale, la comunità online è riuscita a catturarli e condividerli, creando un'istantanea preziosa del mercato videoludico contemporaneo.

Le cifre rivelate dipingono un quadro complesso del successo commerciale di SEGA. Il citato Sonic Frontiers ha raggiunto quota 4,57 milioni di copie vendute, dimostrando una longevità commerciale notevole per un titolo lanciato nel 2022. Il dato assume particolare rilevanza se confrontato con gli altri capitoli della serie: Sonic Superstars si è fermato a 2,43 milioni di unità, mentre Team Sonic Racing ha toccato i 3,5 milioni. Sonic X Shadow Generations, il cui dato è stato confermato ufficialmente dall'azienda, ha venduto 2,3 milioni di copie.

Quest'ultimo è per altro tornato recentemente su Nintendo Switch 2, con un porting su cui c'è molto da dire.

Sonic rimane quindi un asset ancora fondamentale per SEGA, sebbene gli altri franchise abbiano comunque aiutato a dare il supporto finanziario necessario all'azienda.

La fuga di notizie ha coinvolto anche altri franchise di punta della casa giapponese. Persona 5 Royal ha confermato il suo status di bestseller con 7,25 milioni di unità vendute, mentre il più recente Persona 3 Reload si è attestato su 2,07 milioni. Per quanto riguarda Like A Dragon: Infinite Wealth il titolo ha raggiunto 1,66 milioni di vendite, con il predecessore Like A Dragon: The Man Who Erased His Name che ha toccato le 960.000 copie. Metaphor: ReFantazio, il nuovo RPG che ha ricevuto elogi dalla critica, ha venduto 2 milioni di unità secondo i dati ufficiali.

I dati di SEGA sono molto interessanti da analizzare, anche in rapporto ai precedenti, mentre l'azienda tenta la sfida a Mario Kart World con l'arrivo del suo racing game, proprio con protagonista Sonic.