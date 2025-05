Nonostante Sonic, i dati finanziari di SEGA sono controversi

I dati finanziari di SEGA sono strani ma allo stesso emblematici per capire lo stato attuale dell'industria videoludica.

L'azienda nipponica ha infatti comunicato nel suo report che, nonostante le vendite siano salite anno su anno, i profitti sono calati invece del 17% rispetto all'anno precedente. In buona sostanza: SEGA vende bene ma non guadagna altrettanto.

Mentre la saga cinematografica di Sonic si rivela un successo senza nessun "ma", il calo delle vendite di SEGA di mostra come il colosso nipponico stia attraversando una fase di trasformazione, con alcuni settori in forte crescita e altri in difficoltà.

Tra i fattori che hanno contribuito positivamente ai risultati finanziari di SEGA spicca la performance commerciale di Metaphor: ReFantazio che, insieme a Persona 5 Royal, dimostra la capacità dell'azienda di capitalizzare sia su franchise consolidati che su nuove creazioni.

Atlus in generale ha contribuito in maniera importante ai risultati di SEGA, portando nelle casse dell'azienda ben 33 miliardi di yen, superando leggermente i 32,5 miliardi generati dalla franchise di Sonic.

Molto bene anche la saga di Like a Dragon, che ha trovato una seconda vita anche con Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, che ha portato vendite che SEGA definisce "costanti".

Un impatto fortemente negativo l'ha dato invece la cancellazione di Football Manager 25, che ha portato l'azienda a creare un buco nella sua programmazione ma che, fortunatamente, servirà ad aver ancora più tempo e risorse per il capitolo successivo.

L'assenza di dati specifici sulle vendite dei singoli titoli rende difficile un'analisi dettagliata delle performance. Tuttavia, il quadro generale mostra un'azienda in transizione, che può contare su franchise forti come Sonic, Persona e Like a Dragon, ma che deve affrontare sfide significative in altri settori.

È importante segnalare che, però, i videogiochi di SEGA sono stati tra i più amati e giudicati positivamente dell'anno, perché come publisher è riuscito a schizzare in cima alle valutazioni di Metacritic.