Return to Monkey Island sbarca, a sorpresa, su altre piattaforme

Return to Monkey Island ha fatto discutere molti giocatori per via del suo stile che non è piaciuto a tutti, e chissà che su mobile non possa piacere di più.

L'attesissimo capitolo della storica saga di avventure, che potete recuperare su Amazon, si è fatto davvero attendere per moltissimo tempo prima della sua uscita.

E pensare che, all'inizio, Return to Monkey Island era stato svelato addirittura per scherzo in anticipo, anche se nessuno ci aveva ovviamente creduto.

Purtroppo ce lo siamo ricordato per un periodo per aver portato Ron Gilbert ad abbandonare il racconto del suo lavoro, viste le tante critiche ricevute.

Ma i videogiocatori normali si sono goduti Return to Monkey Island e, adesso, anche i videogiocatori su mobile potranno scoprire i pregi dell'avventura grafica.

Perché, come riporta VGC, il titolo verrà pubblicato tra pochissimo su smartphone e tablet da Devolver Digital.

Return to Monkey Island sarà disponibile a partire dal 27 luglio su dispositivi iOS e Android, e potete già pre-registrarvi.

Dopo l'uscita su PC, Mac e Nintendo Switch (il titolo è infatti stato per tanto tempo un'esclusiva console) dello scorso settembre 2022, quindi, ancora più giocatori potranno godere dell'ultima fatica di Ron Gilbert.

Se non avete mai avuto a che fare con Return to Monkey Island potreste recuperare la nostra recensione, in cui vi abbiamo raccontato che «è innanzitutto un omaggio a un genere – quello delle avventure grafiche – che ha fatto la gioia di chi è cresciuto nei gloriosi anni '90. L'opera di Ron Gilbert è però anche l'unico modo per svecchiare una saga storica proponendola alle nuove generazioni di videogiocatori, senza dimenticare anche quella fetta di fan storici irreprensibili».

Parlando di titoli mobile, tra poco potrete anche giocare con Pokémon Sleep, che di recente si è svelato nel suo particolare gameplay che funziona esattamente dormendo.