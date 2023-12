Respawn sarà ai The Game Awards 2023: sorprese in arrivo?

Manca poco ai The Game Awards 2023 e, come di consueto, arrivano le informazioni dell'ultimo minuto tra cui la conferma che Respawn Entertainment sarà presente all'evento di Geoff Keighley.

Dopo l'uscita di Star Wars Jedi: Survivor (che trovate su Amazon), Respawn potrebbe cogliere l'occasione del palco della manifestazione più importante dell'anno videoludico per far parlare nuovamente di sé.

Sicuramente ci sarà un momento dedicato al team di sviluppo, e non solo perché Vince Zampella di Respawn Entertainment sarà tra i presentatori della serata.

A confermarlo è lo stesso team tramite i canali social, rispondendo ad una sorta di "chiamata alle armi" di Electronic Arts:

Respawn Entertainment ci sarà e, effettivamente, ci sono molte cose in ballo nei meandri del team. Chissà che non possa arrivare una delle tante "world premiere" della serata proprio da parte del talentuoso team di sviluppo?

Proprio lo stesso Star Wars Jedi Survivor potrebbe avere un sequel, visto che il team di sviluppo ne ha parlato qualche tempo fa e, anche solo con un teaser, il progetto potrebbe apparire proprio durante i The Game Awards 2023.

Rimanendo nell'universo di Guerre Stellari c'è anche uno shooter in prima persona in sviluppo, ancora senza titolo ufficiale, che si ispirerà ad alcuni amati FPS di Guerre Stellari, tra cui Dark Forces e il suo sequel Jedi Knight Dark Forces 2. Il gioco sarebbe in sviluppo da più di un anno a questo punto, anche qualcosa di più, e il tempismo sarebbe giusto per un reveal.



Non tiriamo fuori Titanfall 3, o almeno facciamolo ma non speriamoci troppo, perché la ferita aperta dal destino della saga di shooter è ancora fresca nonostante Respawn non abbia dimenticato il suo titolo più celebre.

Aspettiamo quindi la nottata dei The Game Awards 2023, che comincia tra poco e potete seguire semplicemente a questo indirizzo.