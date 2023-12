Resident Evil Village: Gold Edition ora a prezzo SUPER su Amazon!

Se siete a caccia di un videogioco da regalare (oda regalarvi) in vista delle festività natalizie, armati di Xbox Series X|S o di Xbox One, sarete felici di scoprire il corposo sconto su Resident Evil Village: Gold Edition ora su Amazon.

Il titolo Capcom, particolarmente apprezzato, è infatti disponibile a soli 24,98€, con un risparmio del 17% sul prezzo abituale: questo lo rende un'ottima idea da mettere sotto l'albero.

Resident Evil Village, chi dovrebbe acquistarlo?

Con grande coraggio e voglia di sperimentare, a partire dal settimo capitolo Capcom ha deciso di rivoluzionare la sua celebre saga horror, rendendola in soggettiva: Resident Evil Village porta avanti all'ennesima potenza questo concetto, permettendovi di seguire i drammi di Ethan Winters mentre finisce in un villaggio maledetto, cercando di rimettere insieme la sua famiglia.

Tra nemici che lo braccheranno e armi mai sufficientemente cariche per scamparla senza sudare, il gioco è un delicato equilibrio di tensione e orrori, che piacerà a chi ama vedere toccate le proprie corde emotive e a chi sta seguendo da tanto tempo l'intreccio e gli intrighi della saga Resident Evil.

La Gold Edition include, oltre al gioco base, anche Le Ombre di Rose, espansione con Rose (figlia di Ethan) e la modalità Mercenari. Nella nostra recensione, il critico Domenico Musicò ha sottolineato come «la riuscita formula di gioco è la perfetta commistione tra Resident Evil 7 e l'ultimo cult firmato Mikami, e sebbene si avverta in modo evidente quanto l'enorme potenziale non sia stato pienamente sfruttato, Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen».

Approfittate ora di questa offerta a tempo limitato e assicuratevi un prodotto di qualità a un prezzo eccezionale. Date un'occhiata alla pagina Amazon dedicata al prodotto per scoprire tutte le sue caratteristiche e fare vostro questo affare irripetibile!

