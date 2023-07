Resident Evil L'isola della morte, guarda gratis i primi minuti del film

Resident Evil L'isola della morte è il nuovo film in CGI che, oltre al ritorno della coppia Leon/Chris, vede in azione tantissimi altri volti storici.

Il film è un sequel diretto di Vendetta, altro lungometraggio con protagonisti gli eroi della serie Capcom (e che trovate su Amazon), ma con una trama canonica rispetto ai videogiochi.

Advertisement

Messa da parte la terribile serie Netflix, Resident Evil L'isola della morte si appresta ad approdare sul piccolo schermo.

Disponibile a partire dal 3 agosto prossimo nei formati DVD, Blu-ray e 4K, il film in CGI si mostra ora nei primi 8 minuti, visionabili gratuitamente.

IGN US ha infatti pubblicato l'inizio del lungometraggio, il quale ci dà un assaggio di ciò che ci aspetta. Trovate il filmato poco sotto, nel player dedicato.

La sinossi ufficiale recita:

I fan del franchise ritroveranno sul grande schermo alcuni tra i più celebri protagonisti in una spettacolare animazione in computer grafica: una vera e propria reunion di personaggi provenienti dai vari capitoli; oltre Chris e Leon, ci saranno anche Jill, Claire e Rebecca. In questo capitolo, ambientato a San Francisco, il cast al completo deve unire le forze per fronteggiare una nuova minaccia sull’isola della morte: Jill Valentine è alle prese con un’epidemia di zombie e un nuovo virus T; Leon Kennedy è sulle tracce di uno scienziato della DARPA rapito e Claire Redfield indaga su un mostruoso pesce che sta uccidendo le balene nella baia. Insieme a Chris Redfield e Rebecca Chambers, scoprono che gli indizi dei loro diversi casi convergono tutti nello stesso luogo, l’isola di Alcatraz, dove un nuovo nemico ha preso dimora e attende il loro arrivo.

Restando in tema, Resident Evil Death Island (questo il titolo originale) è «l'Avengers di Resident Evil», secondo un attore.

Ma non solo: avete letto anche che Resident Evil starebbe per ricevere un altro reboot, con il film live action tratto da The Umbrella Chronicles?