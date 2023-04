Resident Evil Death Island è «l'Avengers di Resident Evil», secondo un attore

Resident Evil Death Island, il prossimo lungometraggio dedicato al franchise di Capcom, riunirà per la prima volta tutto il cast dei personaggi principali della saga in un modo che, rivela Stephanie Panisello, lo renderà l'Avengers di Resident Evil.

Un po' come gli eroi più potenti della Terra del mondo Marvel, che hanno salvato gli universi nella saga cinematografica (su Amazon), anche gli eroi della saga di Capcom si riuniranno in un lungometraggio a dir poco epico.

Infatti i fan hanno già scelto il momento più trash mostrato dai primi trailer, a dimostrazione del fatto che Resident Evil Death Island non ha alcuna intenzione di essere morigerato.

Indubbiamente il fanservice la farà da padrone nel film, tanto che alcuni fan hanno anche realizzato che, forse, si poteva anche essere più stretti con il cast.

Dovete sapere, infatti, che se il cast dei personaggi Capcom non si è mai ritrovato tutto insieme finora, quello dei doppiatori è stato sempre molto unito.

Lo rivela Stephanie Panisello, doppiatrice di Claire da Resident Evil 2 Remake in poi, che in una recente intervista ha raccontato la sua esperienza nel riprendere il personaggio in Death Island.

«Sono super eccitata perché finalmente possiamo vedere la mia versione di Claire e suo fratello insieme», dichiara Panisello.

L'attrice racconta anche come è stato condividere questo percorso nel franchise di Capcom, che l'ha portata a conoscere tutto il resto del cast:

«Riunirsi è davvero bello e sarà emozionante vederlo sul grande schermo, come sono sicuro lo siano tutti. Continuo a sentire che sembra come gli Avengers di Resident Evil e in un certo senso lo è. Pensi "Oh mio Dio, tutte le nostre persone preferite sono insieme", e mi sono sentita allo stesso modo quando mi hanno chiamata.»

Panisello racconta che, per via delle restrizioni del Covid-19 nel periodo in cui hanno registrato le tracce audio, gli attori non si sono mai potuti incontrare di persona, nonostante i loro personaggi lo abbiano fatto.

Tuttavia, visto che sappiamo che lo state pensando, la risposta è no, non ci sono ancora informazioni su un eventuale remake di Code Veronica. Stephanie Panisello dichiara di essere pronta a farlo quando e se Capcom la chiamerà, ma non ci sono informazioni ufficiali.

Parlando di attori, recentemente l'interprete di Leon in Resident Evil 4 Remake ha svelato alcuni retroscena interessanti riguardo a contenuti che stavano per essere tagliati.

Mentre, parlando di film, la saga cinematografica "classica" potrebbe tornare presto, stando a delle informazioni.