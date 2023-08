Resident Evil incontra i Muppet in questo horror davvero strano

I survival horror sono un genere che non ha bisogno di presentazioni, sebbene è in arrivo un titolo decisamente bizzarro, che sembra un ibrido tra Resident Evil e i Muppet.

Lasciando da parte il remake del quarto capitolo della serie Capcom (che trovate su Amazon a prezzo interessante), sembra proprio che di titoli horror sta per essere invaso il mercato.

Solo oggi vi abbiamo parlato di un nuovo titolo horror in soggettiva che sembra prendere spunto proprio da Manhunt (ma anche da Condemned) altrettanto particolare.

Ora, però, i nostri colleghi di Polygon ci hanno fatto scoprire My Friendly Neighborhood.

Il nuovo titolo di John Szymanski e Evan Szymanski - a loro volta fratelli dello sviluppatore di Dusk, David Szymanski - My Friendly Neighborhood è un survival horror che mette i giocatori contro alcuni inquietanti pupazzi senzienti, mentre cercano di spegnere un misterioso segnale trasmesso da uno studio televisivo abbandonato.

Poco sotto, potete visionare il trailer di lancio (per gentile concessione di IGN US).

Simile a titoli come Five Nights at Freddy's e Bendy and the Ink Machine, la particolare estetica horror di My Friendly Neighborhood ha sicuramente qualcosa di macabro.

I pupazzi che daranno la caccia al giocatore sono infatti molto simili a quelli dei Muppet di Jim Henson, anche se ovviamente risultano essere decisamente più inquietanti.

Il gameplay, che prende spunto dai classici giochi horror (primo tra tutti la serie Resident Evil) immerge il giocatore in oscuri corridoi e stanze fatiscenti, offrendogli una serie di armi e strumenti per aiutarlo in questa missione.

My Friendly Neighborhood è stato pubblicato il 18 luglio su PC Windows. Se cercate un horror decisamente non convenzionale, forse dovreste provarlo.

