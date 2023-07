Resident Evil 2 (l'originale) in soggettiva è bellissimo

Un "remake" di Resident Evil 2 interamente in soggettiva dimostra come il gioco Capcom sia ancora molto amato, a tanti anni dall'uscita.

Senza nulla togliere al rifacimento ufficiale del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo basso), gli episodi classici hanno ancora un posto speciale nel cuore dei fan.

Advertisement

Basti pensare infatti al progetto Resident Evil Seemless HD, che vede sfondi e modelli dei personaggi del primo episodio aggiornati e migliorati con il Machine Learning.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, qualcuno si è superato realizzando una nuova versione interamente in soggettiva del classico del 1998.

Grazie al motore Unity, il bravissimo "perroautonomo" - che ha già creato un remake in prima persona dell'originale Resident Evil del 1996 - ha deciso di dedicarsi a Resident Evil 2, offrendo una ricostruzione completa delle strade di Raccoon City, dell'edificio della RPD e del resto, fedelmente ricostruito sulla base del classico del '98.

Impugnando la fedele VP70 di Leon Kennedy, sarà possibile esplorare i luoghi centrali del classico di Capcom, ma in una prospettiva completamente nuova in ambienti iconici che hanno ormai 25 anni.

Al momento in cui scriviamo, il gioco non è ancora disponibile per il download visto e considerato che perroautonomo deve ancora aggiungere oggetti e sistema di combattimenti. Ma, come test concettuale, è chiaro che si tratta di un progetto molto sofisticato, che cattura al meglio il mondo di Resident Evil 2 in prima persona.

Restando in tema, alcune settimane fa è stato anche mostrato Bio Evil 4, un gioco gratis che omaggia palesemente Resident Evil, ispirato però ai classici del passato.

Inoltre, date un'occhiata anche a DOOM the Mercenaries Deluxe Beta 3.0, una mod che unisce due giochi molto amati, ossia RE4 e DOOM, per offrire un'esperienza di gioco ricca di azione.