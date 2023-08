Un nuovo gioco horror in Unreal Engine 5 è in prova, gratis

Cortez Productions ha annunciato un nuovo gioco horror psicologico in prima persona basato sulla potenza dell'Unreal Engine 5, chiamato EXP: War Trauma.

In attesa del ritorno della saga di Silent Hill (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon), fa piacere riuscire a ingannare l'attesa in questo modo.

Advertisement

Secondo gli sviluppatori, questo titolo - neanche troppo velatamente ispirato al mai nato PT di Kojima) avrà una storia fittizia ma ispirata ad alcuni fatti storici della Seconda Guerra Mondiale.

Come riportato anche da DSO Gaming, i giocatori assumeranno il ruolo di Krieger, un soldato traumatizzato del conflitto bellico. Man mano che procederemo nell'esperienza, scopriremp di più sulla sua storia, sui suoi traumi e su ciò che gli è accaduto.

Sebbene non vi sia alcuna data di uscita, è possibile scaricare una demo totalmente gratuita, da ora (la trovate qui). Poco sotto, trovate anche un video di ben 17 minuti.

Si noti, tuttavia, che la demo in questione ha un sistema di gioco "ad anello" che non rappresenta quello che vedremo nel gioco completo. In questo primo assaggio giocabile si è infatti completamente indifesi e l'unica arma è la propria intelligenza.

I giocatori esploreranno un misterioso e strano appartamento e risolveranno enigmi. In pratica, la demo è un walking sim che funge da "assaggio" al titolo vero e proprio.

Cortez Productions sostiene che la versione completa conterrà scenari della Seconda Guerra Mondiale con meccaniche uniche.

Se volete provare con mano anche un altro gioco che si ispira pesantemente a P.T., vi suggeriamo di dare una chance a MADiSON, un gioco horror psicologico in prima persona, in cui dovrete sopportare le torture di un terrificante demone che da il nome al gioco (recuperate la nostra recensione).

Restando in tema, di recente è stato chiesto al noto e sempre bene informato insider Dusk Golem quali fossero le dimensioni del remake di Silent Hill 2.