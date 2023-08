C'è un gioco che sembra Manhunt di Rockstar in soggettiva

C'è una fetta di giocatori che non ha mai dimenticato Manhunt, un vecchio e violentissimo titolo Rockstar uscito ormai diversi anni fa su console a 128-bit.

Avvistabile tra le varie cose ancora su Amazon, si trattava di videogioco d'azione in terza persona in cui vestivamo i panni di un ex-condannato a morte, scelto per dare vita a una serie di Snuff Movie davvero truculenti tra i vicoli di Carcer City.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, c'è un gioco che sembra prendere spunto proprio da Manhunt (ma anche da Condemned) e il suo nome è Butcher's Creek.

David Szymanski è attualmente al lavoro su questo gioco d'azione/horror in prima persona, il quale si concentrerà sul combattimento corpo a corpo, permettendo ai giocatori di usare martelli, asce, tubi, taglierini e altro ancora per rendere il tutto ancora più brutale.

Butcher's Creek sembra inoltre usare un particolare filtro "televisivo", che poi è lo stesso usato appunto nel celebre Manhunt e relativo sequel.

I giocatori fotograferanno scene di omicidio raccapriccianti per soddisfare i loro oscuri desideri e recuperare la salute perduta, il tutto esplorando fattorie in rovina, fabbriche in disuso e squallidi strip club in un angolo dimenticato della foresta degli Appalachi.

Per chi non lo sapesse, Szymanski è l'autore di DUSK, uno sparatutto in prima persona retrò ispirato a Quake, Blood e Hexen. Il gioco in questioje è uscito su Steam nel 2018 e ha ottenuto recensioni estremamente positive.

Quindi sì, per quanto ci riguarda abbiamo più di un motivo per tenere d'occhio Butcher's Creek.

Purtroppo Szymanski non ha condiviso alcun trailer di gameplay per il suo nuovo progetto. L'unica cosa che abbiamo finora sono gli screen che trovate in alto e una possibile data di uscita fissata genericamente al 2024.

Restando in tema, è da poco disponibile la demo gratuita di un nuovo gioco horror psicologico in prima persona mosso dall'Unreal Engine 5, ossia EXP: War Trauma.

Infine, se volete anche un altro gioco d'orrore in soggettiva, in cui dovrete sopportare le torture di un terrificante demone che da il nome al gioco, recuperate la nostra recensione di MADiSON.