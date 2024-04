Resident Evil incontra Far Cry in un nuovo horror open-world

Vi siete mai chiesti come sarebbe Far Cry se avesse una modalità horror ispirata palesemente a Resident Evil? Ebbene, c'è un gioco in arrivo su Steam che potrebbe rispondere a questa domanda.

Del resto, sia la serie Ubisoft (che trovate su Amazon) che quella Capcom non hanno certo bisogno di presentazioni.

Considerando poi che sia le voci di un nuovo Far Cry, sia quelle di un nuovo Resident Evil, si rincorrono da mesi, serve qualcosa per ingannare l'attesa.

Come riportato anche da GamingBible, quindi, i giochi indipendenti possono essere un'ottima alternativa ai survival horror classici: a tal proposito, ecco un titolo di prossima uscita su Steam chiamato Outbreak Island.

Come si evince dal titolo la descrizione ufficiale del gioco su Steam recita: «Sopravvivi su un'isola remota, dove una misteriosa epidemia risveglia di notte mostri assetati di sangue. Crea, costruisci e difendi la tua base nel brutale mondo di Outbreak Island, un gioco sandbox survival horror a mondo aperto».

Il concept sembra abbastanza semplice, ma immaginiamo che la difficoltà aumenti notevolmente col passare della notte, offrendo un'esperienza horror comunque interessante.

Il gioco potrebbe essere ancora migliore se giocato con gli amici, cosa che a quanto pare non è prevista al lancio ma che potrebbe essere aggiunta post day one.

Purtroppo al momento in cui scriviamo non c'è una data di uscita per Outbreak Island, dato che la sua pagina di Steam dice semplicemente che è "in arrivo", ma se lo mettete nella vostra lista dei desideri sarete avvisati in caso di aggiornamenti al riguardo.

