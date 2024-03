Resident Evil 9 potrebbe essere "simile" a Dragon’s Dogma 2

Con l'avvicinarsi del terzo anniversario di Resident Evil Village, ci stiamo avvicinando anche al momento in cui Capcom annuncerà il prossimo capitolo della serie, ossia Resident Evil 9.

Sebbene Capcom non abbia ancora annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della serie (i cui numerosi capitoli trovate su Amazon), negli ultimi mesi alcuni dettagli sul titolo sono filtrati attraverso fughe di notizie e indiscrezioni.

Nelle scorse settimane DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 avrà il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie Capcom fino ad oggi.

Ora, sempre Golem di recente ha rivelato su X/Twitter altri potenziali dettagli sul gioco (via GamingBolt).

È interessante notare che, secondo il leaker, Resident Evil 9 si baserà sulla nuova tecnologia open world del RE Engine, che Capcom ha utilizzato per il recente Dragon's Dogma 2.

Secondo Dusk, Dragon's Dogma 2, Resident Evil 9 e Monster Hunter Wilds (che uscirà nel 2025) condividono la loro tecnologia open world e questo fa parte della tendenza di Capcom a «dare il via a nuove iniziative a gruppi di tre».

Una cosa simile a quando Resident Evil 7, Devil May Cry 5 e il remake di Resident Evil 2 del 2019 vennero lanciati insieme come primi giochi di punta del RE Engine.

Dusk Golem afferma che l'obiettivo di Capcom, sia con Resident Evil 9 che con Monster Hunter Wilds, è quello di mantenere il DNA dei rispettivi franchise, espandendo al contempo le loro fondamenta con una nuova tecnologia open world, simile a quella di Dragon's Dogma 2.

Da quello che sappiamo Resident Evil 9 sarebbe in fase di sviluppo dal 2018, con un reveal probabilmente fissato per quest'anno, in vista di un lancio nel 2025.

Si tratterebbe inoltre di uno dei cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo presso Capcom.

Inotre, un dettaglio trapelato alcune settimane potrebbe aver confermato anche il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come era già stato anticipato da un'indiscrezione.