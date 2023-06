Resident Evil, il remake dei fan era bellissimo (peccato sia "morto")

Resident Evil non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che i fan della saga Capcom erano al lavoro su un nuovo fan remake realmente sorprendente, poi cancellato da Capcom.

Il successo di giochi come Resident Evil Village, che trovate su Amazon, ha dimostrato che il franchise horror gode di ottima salute.

Nonostante il fan remake fosse stato pianificato in uscita nel 2022, a quanto pare non se ne farà più niente.

La produzione del rifacimento del primo Resident Evil in Unity Engine è stato stoppato, a seguito di una decisione della stessa Capcom, la quale avrebbe chiesto che lo sviluppo venisse interrotto, minacciando azioni legali per l'utilizzo di materiale protetto da copyright di proprietà dell'azienda.

Ora, come riportato da DSO Gaming, tale "Briins Croft" ha condiviso un filmato di confronto tra il remake dei fan ormai "morto" e il remake originale per GameCube uscito originariamente nel 2002.

Questo video vi darà un'idea dei miglioramenti visivi e grafici che questo progetto si prefissava di ottenere.

In questo fan remake, i giocatori sarebbero in grado di gestire il proprio inventario e trovare coltelli da difesa per scappare rapidamente da uno zombie.

Inoltre, sempre i giocatori sarebbero stati in grado di utilizzare la torcia elettrica a piacimento, oltre a un inedito meccanismo di schivata e una buona quantità di armi tra cui scegliere. Peccato solo che non lo vedremo mai.

Restando in tema, settimane fa anche "il remake del remake" del primo Biohazard è stato bloccato, lasciando così i fan con un pugno di mosche.

Ma non solo: un altro fan decisamente appassionato sta lavorando a tempo pieno a un demake di Resident Evil Code Veronica.

Infine, un nuovo sondaggio di Capcom vi chiede, tra le altre cose, se c'è un remake di un Resident Evil che vorreste vedere in futuro.