Resident Evil 9 a quanto pare dirà no a un personaggio storico

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto insider Dusk Golem (aka AestheticGamer) su X, Resident Evil 9 vedrà il ritorno di Leon S. Kennedy come protagonista principale.

Questo dettaglio va a smentire i rumor che circolavano da tempo, i quali suggerivano un ruolo di rilievo per Jill Valentine nel prossimo capitolo della celebre saga survival horror di Capcom (il precedente episodio lo trovate invece su Amazon).

Del resto, da quello che sappiamo il nono capitolo della serie non sarebbe ancora pronto a mostrarsi al pubblico.

Nonostante alcune voci suggerissero la presenza di Jill come co-protagonista al fianco di Leon, queste informazioni sembrano essere infondate. Dusk Golem ha dichiarato (via PSU):

«Leon è al 100% il protagonista principale di RE9. Jill non ha un ruolo significativo, magari sarà menzionata in qualche documento, ma non è assolutamente un personaggio importante nel gioco. Se vedete rumor che affermano il contrario, sappiate che non sono veri.»

Le voci precedenti erano nate da un presunto playtest del gioco, che includeva diverse ambientazioni come un ospedale e una possibile collaborazione tra Leon e Jill.

Tuttavia, Dusk Golem ha sottolineato che tali informazioni sono prive di fondamento e non corrispondono al progetto finale di Capcom.

L'ultimo ruolo di rilievo di Jill Valentine in un capitolo principale della serie risale al 2009 con Resident Evil 5.

Successivamente, è stata protagonista in Resident Evil Revelations, ma da allora non ha avuto un impatto significativo nei titoli principali della saga. Questo dettaglio potrebbe deludere i fan storici del personaggio, che speravano in un suo ritorno importante.

Sempre secondo Dusk Golem, il titolo sarà diretto da Koshi Nakanishi, già director di Resident Evil 7: Biohazard, e vanterà il budget più alto mai investito nella serie.

Inoltre, il gioco dovrebbe essere ambientato su un’isola nel Sud-Est asiatico, un setting che promette di essere unico e affascinante per i fan.

Resta ora da vedere quando Capcom deciderà di svelare ufficialmente il progetto, che potrebbe segnare un altro importante capitolo per la serie.

Restando in tema, vecchi capitoli classici di Resident Evil sarebbero inoltre davvero in arrivo su console PS5 e Xbox Series X/S: ecco tutto ciò che sappiamo.

Ma non solo: Resident Evil tornerà anche al cinema con un reboot, prodotto da PlayStation.