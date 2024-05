Resident Evil 9, l'annuncio ufficiale sarebbe molto vicino (e senza rinvii)

Potrebbero esserci novità in vista molto interessanti per i fan di Resident Evil: sembrerebbe infatti che Capcom sia quasi pronta a svelare ufficialmente il nono capitolo della saga.

Nelle scorse giornate erano emerse notizie preoccupanti per il successore di Village (trovate la Gold Edition su Amazon): l'insider Dusk Golem, rivelatosi molto affidabile per le notizie a tema, aveva avvertito i fan di un possibile rinvio interno di Resident Evil 9.

Fortunatamente, alla fine l'insider ha ammesso di essersi sbagliato, dando invece delle buone notizie per i fan della saga: nel suo ultimo post su X, segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, sottolinea che l'annuncio ufficiale di Resident Evil 9 dovrebbe arrivare «abbastanza presto».

Molti fan hanno dunque iniziato a ipotizzare che potrebbe essere un reveal a sorpresa del presunto PlayStation Showcase di questo mese — che ricordiamo non essere stato ancora annunciato ufficialmente, ma chiacchierato da diverso tempo — in cui dovrebbe comparire anche Silent Hill 2 Remake.

Ma anche la stessa data di lancio potrebbe essere più vicina del previsto, anche se dovrebbe saltare il 2024: secondo Dusk Golem, ammesso che non ci siano stati ripensamenti interni in casa Capcom, dovrebbe essere svelato gennaio 2025 come mese di uscita per Resident Evil 9.

L'insider ha comunque ammesso di aver sentito parlare di questo mese di lancio solo diverso tempo fa e che, di conseguenza, i piani durante lo sviluppo potrebbero essere cambiati.

In ogni caso, se queste indiscrezioni fossero confermate, le prossime settimane potrebbero rivelarsi davvero interessanti per i fan della celebre saga survival horror.

Nonostante Dusk Golem si sia spesso rivelato affidabile, dobbiamo comunque precisare come sempre che si tratta attualmente di indiscrezioni non confermate: vi invitiamo a prenderle dunque con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Nelle scorse settimane, l'insider aveva anche anticipato che Resident Evil 9 dovrebbe sfruttare ancora una volta il RE Engine, basandosi sulla nuova tecnologia open world implementata su Dragon's Dogma 2.