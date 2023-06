Resident Evil 9 potrebbe avere un protagonista storico

Resident Evil Village è l'ultimo episodio della serie regolare, ragion per cui le attenzioni dei fan siano ora rivolte al prossimo Resident Evil 9.

Village, di cui potete avere la Gold Edition al prezzo minimo su Amazon, è stato infatti la "fine" di un percorso, visto che con il nono capitolo (ancora non annunciato ufficialmente) la musica cambierà.

I DLC di Village non saranno quindi di certo l'epilogo per il franchise, il quale gode ancora di ottima salute.

In attesa di sapere se il gioco sarà o no in prima persona, sono ora emersi nuovi leak di Resident Evil 9 decisamente interessanti.

Come riportato anche da ComicBook, l'utente di Twitter di nome Chris Marx ha pubblicato alcuni post che sembrano anticipare informazioni sul gioco.

Secondo il leaker, il prossimo capitolo principale uscirà nella seconda metà del 2024 ma sarà rivelato quest'anno. Il gioco avrà come protagonista Chris Redfield e riporterà in vita una serie di personaggi classici di Resident Evil.

«Resident Evil 9 ruoterà principalmente attorno al personaggio di Chris Redfield, con la potenziale inclusione di altri personaggi classici nella narrazione. Tuttavia, ritengo che l'arco narrativo che coinvolge Ethan Winters sia concluso, o almeno temporaneamente», si legge nella nuova indiscrezione.

L'indiscrezione prosegue: «Personaggi classici come Claire, Jill, Leon e Chris (il protagonista) torneranno nel prossimo capitolo di Resident Evil. I giocatori avranno anche la possibilità di impersonare altri personaggi in alcune missioni. Si prevede che il gioco si concentrerà meno sull'horror e più sull'azione. Sarà comunque un horror.»

E ancora: «La visuale della telecamera non è ancora stata confermata, ma è possibile che i giocatori abbiano la possibilità di scegliere tra la prospettiva in terza persona e quella in prima. Mi aspetto che esca verso la fine del 2024, Capcom dovrebbe iniziare a parlarne quest'anno».

Ovviamente, trattandosi solo di voci vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze. Vero anche che è noto che il DLC di Village doveva essere accompagnato ad un secondo contenuto extra, tagliato, in cui sarebbe dovuto essere protagonista proprio Chris: che sia stato "trasformato" in un gioco completo? Staremo a vedere.

Ricordiamo in ogni caso che Resident Evil 9 si allontanerà moltissimo da Village, come confermato da Capcom alcuni mesi fa.