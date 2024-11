Resident Evil 9 potrebbe avere ben due nemici in stile Mr. X e Nemesis

Sebbene Resident Evil 9 non sia ancora stato annunciato ufficialmente, continuano a farsi strada rumor sul gioco.

Con Village alle spalle (lo trovate in ogni caso su Amazon) i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul nono episodio del franchise Capcom.

Già nei giorni scorsi sono emersi dettagli su trama, personaggi, ambientazione e nemici, i quali non hanno ancora trovato conferma.

Questo, però, tenendo in considerazione che il noto Dusk Golem ne ha però smentito una gran parte.

Sebbene recenti rapporti abbiano suggerito che il gioco segnerà il ritorno di Leon Kennedy e Jill Valentine, su Internet sono emerse altre potenziali fughe di notizie.

In seguito a un presunto e recente playtest, è stato riferito che Resident Evil 9 sarà caratterizzato da due nemici inarrestabili (via Tech4Gamers).

I precedenti titoli del franchise hanno presentato nemici "stalker" come Mr. X e Nemesis, e sembra che gli sviluppatori abbiano intenzione di introdurne altri nel prossimo titolo.

In un recente video di Residence of Evil, il creatore ha parlato del recente playtest del gioco, che, ovviamente, è accompagnato da molte fughe di notizie e dettagli su Resident Evil 9.

È stato riferito che il gioco sarà caratterizzato da due nemici non uccidibili. Mentre il primo si chiamerebbe "Goatman", ossia il cosiddetto "uomo capra" già citato in rumor precedenti, l'altro sarebbe una strega capace di trasformarsi in mosche e di indurre allucinazioni.

Altre informazioni hanno anche suggerito che il gioco prenderà grande ispirazione da Resident Evil 4, il che sarebbe un bene.

Sebbene queste informazioni sembrino credibili, è meglio prenderle con le pinze, poiché nulla è stato confermato ufficialmente da Capcom.

I fan hanno molto apprezzato i nemici "stalker" in titoli come Resident Evil 3, quindi potrebbe essere bello vedere due avversari simili nel prossimo titolo.

