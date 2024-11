Resident Evil 9, arriva una smentita su "goatman" e non solo

Dusk Golem, noto insider di Resident Evil, ha smentito recenti rumor su una presunta ambientazione ospedaliera e un “goatman” (ossia un uomo-capra) come nemico principale in Resident Evil 9.

Archiviato Village (lo trovate su Amazon) i fan non vedono infatti l'ora di mettere le mani sul prossimo capitolo ufficiale.

Del resto, nelle scorse ore sono emersi dettagli su trama, personaggi, ambientazione e nemici, i quali hanno ovviamente fatto drizzare le antenne degli appassionati.

Ora, però, arriva una piccola doccia fredda, come riportato anche su Reddit: dopo aver ricevuto molte domande sul tema, l'insider - il cui curriculum è davvero affidabile - ha dichiarato su X che tali informazioni sono infondate secondo le sue fonti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

«Mi è stato chiesto più volte di quella voce di Resident Evil 9 che circolava sull'ospedale e sullo stalker uomo-capra, mi è stata anche inviata via e-mail mesi fa. Per quanto ne so, è falso.»

E ancora: «Al momento non so cosa abbia cambiato il ritardo nello sviluppo di RE9, quindi per ora sto lavorando con informazioni non aggiornate. Ma entrambe le cose non assomigliano al RE9 che conosco, dubito che si sia trasformato in questo con il ritardo, e mi puzza di balla.»

Il rumor accennava a un’ambientazione spaventosa in un ospedale abbandonato, con un nemico che perseguita i giocatori, ma Dusk Golem ha affermato che queste descrizioni non corrispondono al progetto di RE9 che conosce.

L'insider ha anche chiarito che lo sviluppo di Resident Evil 9 potrebbe aver subito variazioni, ma dubita che tali modifiche abbiano cambiato l’identità del gioco in modo così drastico.

Sempre Dusk Golem ha spiegato che, nonostante il possibile ritardo nello sviluppo, il concept originale che conosceva per RE9 non includeva un "goatman", definendo i rumor attuali senza fondamento.

Questo commento ha portato a un acceso dibattito tra i fan, che speravano in dettagli concreti sul prossimo titolo della serie, ma sembra che dovranno attendere per conferme più affidabili da parte di Capcom.

Con ogni probabilità, il pusblisher manterrà il riserbo fino a uno stato di sviluppo più avanzato, ma i fan continuano a monitorare attentamente ogni voce di corridoio.

Nel mentre, avete letto in ogni caso che ben tre capitoli della serie Resident Evil torneranno in edizione fisica su PS5 molto presto?

Ma non solo: recenti attività sulla pagina Steam di Resident Evil 5 suggeriscono che Capcom potrebbe essere pronta a svelare un remake del suo titolo horror.