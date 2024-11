Resident Evil 9, indiscrezioni su trama, personaggi, location e nemici

Le indiscrezioni su Resident Evil 9 si stanno facendo sempre più concrete, e i fan della serie horror di Capcom saranno felici di leggere le novità di oggi.

La trama dovrebbe andare oltre gli eventi visti nel finale di Village (lo trovate su Amazon).

Del resto, già nelle scorse settimane sono emerse indiscrezioni su reveal e data di uscita, sebbene Capcom non abbia ancora alzato il sipario sul gioco.

Parliamo di voci, ovviamente, ma i dettagli trapelati sono tanti e affascinanti, come riportato dal sempre bene informato "Biohazard Declassified".

L’idea di vedere Jill Valentine e Leon Kennedy come protagonisti, con il supporto di Chris Redfield e Barry Burton, lascia presagire un ritorno in grande stile per questo nuovo capitolo.

A quanto pare, il nuovo Resident Evil 9 sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi di Village e segnerà la conclusione della storyline legata al Megamycete e alle folli creazioni dell’organizzazione dietro Eveline.

La trama si svolge su un’isola misteriosa, dove Jill e Leon vengono inviati dalle rispettive agenzie – BSAA e DSO – per indagare su una compagnia oscura che sembra aver ripreso gli esperimenti sul Megamycete.

Stavolta, però, la follia è portata all’estremo: si parla di veri e propri cloni di Eveline prodotti in massa, con conseguenze devastanti sulla popolazione locale.

Anche il nome di Rosemary Winters, la figlia di Ethan e Mia, emerge in contesti inquietanti: pare che il suo sangue sia utilizzato per sviluppare un vaccino destinato agli abitanti dell’isola.

Sullo sfondo di questa missione, la Blue Umbrella torna a far parlare di sé, e si dice che la coppia protagonista – Jill e Leon – sarà costretta ad affrontare un’infezione diretta con il Megamycete.

Un elemento che potrebbe riservare colpi di scena, mettendo entrambi di fronte alle proprie vulnerabilità. Il viaggio li porterà attraverso location sempre più oscure, dalle caverne a un ospedale abbandonato, passando per una foresta spettrale e un tempio misterioso.

E come se non bastasse, un nuovo antagonista fa la sua comparsa: Mr. Simon, un nome che già evoca un carico di tensione e ambiguità.

Sul fronte nemici, il capitolo si ispira chiaramente ai Ganados di Resident Evil 4, con zombie che sembrano quasi umani e capaci di usare armi da mischia.

La loro estetica si arricchisce di dettagli simbolici, con tatuaggi a forma di luna e una devozione quasi mistica che li porta a intonare canti rivolti al mare.

E poi ci sono i “stalker”, nemici che perseguiteranno i nostri eroi senza sosta: Leon sarà seguito da una figura costante, mentre Jill dovrà affrontare una minaccia soprannominata il "Goatman".

Playtest segreti hanno avuto luogo in aprile e settembre, e c’è già chi giura che l’atmosfera sarà degna dei migliori incubi della serie.

L’attesa si fa febbrile: nel mentre, avete letto che tre Resident Evil torneranno in edizione fisica su PS5?