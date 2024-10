Resident Evil 5 Remake, forse qualcosa si muove

Capcom potrebbe annunciare presto un remake di Resident Evil 5, secondo alcuni indizi emersi sulla pagina Steam del gioco originale.

L'azienda nipponica sta infatti seguendo lo stesso schema osservato prima dell'annuncio del remake di Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), con modifiche insolite alla pagina del titolo del 2009.

Advertisement

Come riportato anche da Tech4Gamers, l'attività sulla pagina Steam di Resident Evil 5 suggerisce che Capcom potrebbe essere pronta a svelare un remake del titolo horror.

Gli aggiornamenti recenti includono la rimozione del nome del gioco, del titolo base e della data di uscita del pacchetto, seguendo un pattern simile a quanto fatto prima dell'annuncio del remake di Resident Evil 4.

Questi cambiamenti, segnalati dall'account X "PRE-Alarabiya", sono particolarmente significativi considerando che Capcom non aggiornava questa pagina da circa tre anni.

L'azienda sembra stia preparando il terreno per differenziare il gioco originale da un potenziale remake, come fatto in passato rinominando Resident Evil 4 in "Resident Evil 4 (2005)" su Steam.

Del resto, il franchise di Resident Evil è diventato noto negli ultimi anni per i suoi remake di successo. L'ultimo, Resident Evil 4 Remake, ha venduto oltre 6 milioni di copie, confermandosi un punto di riferimento per la serie.

Con l'intera saga che si avvicina alle 160 milioni di copie vendute, è comprensibile che Capcom voglia mantenere questo slancio.

Sebbene sia improbabile che un eventuale remake di Resident Evil 5 venga pubblicato quest'anno, potrebbe essere annunciato o anticipato ufficialmente entro la fine del 2024.

Capcom non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a un possibile remake di Resident Evil 5, quindi per ora rimane nel campo delle speculazioni basate su indizi concreti ma non definitivi.

Vero anche che, secondo alcune fonti, Capcom starebbe attualmente lavorando a cinque progetti legati alla serie Resident Evil, tra cui Resident Evil 9 e futuri remake.

L'importanza di questi indizi è amplificata dal fatto che Capcom non ha molti nuovi giochi annunciati per il 2024 e il 2025. Anche un semplice teaser per il prossimo remake potrebbe quindi rappresentare una rivelazione importante per i fan della serie.