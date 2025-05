Resident Evil 9 non sarebbe poi così lontano, a quanto pare

Anche se Capcom non ha ancora annunciato ufficialmente Resident Evil 9, gli indizi parlano chiaro: il gioco esiste, è in sviluppo da tempo, e potrebbe essere svelato a breve.

Dopo il successo di Resident Evil 7 nel 2017 e di Resident Evil Village (che trovate su Amazon) nel 2021, è passato un altro ciclo di quattro anni.

Seguendo questo schema temporale, ci saremmo potuti aspettare un lancio già nel 2025, ma le voci di corridoio suggeriscono che RE9 sarà il progetto più ambizioso mai realizzato nella saga, quindi un leggero slittamento non sorprenderebbe.

La storia recente ci offre però un dettaglio interessante: sia il settimo che l’ottavo capitolo sono stati annunciati a giugno (rispettivamente l’11 giugno 2020 per Village e il 13 giugno per RE7), e in entrambi i casi il gioco è uscito meno di un anno dopo.

Se Capcom dovesse ripetere questa strategia, allora è altamente probabile che Resident Evil 9 venga svelato proprio a giugno 2025, in vista di un’uscita nel corso del 2026.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, la sensazione diffusa tra fan e addetti ai lavori è che l’attesa stia per finire.

Con l’estate alle porte e gli eventi digitali in arrivo, le probabilità di vedere finalmente un trailer sono concrete.

Da fan della serie, trovo affascinante come Capcom riesca sempre a mantenere alta la curiosità senza cadere nella sovraesposizione. Se davvero Resident Evil 9 sarà il più ambizioso, allora vale la pena aspettare.

E ammettiamolo: un annuncio a sorpresa durante un evento estivo sarebbe la mossa perfetta.

