Resident Evil 9 "nascosto" in un video su Resident Evil 4?

Durante il recente video celebrativo pubblicato da Capcom per festeggiare il successo di Resident Evil 4 Remake, alcuni fan più attenti hanno notato un possibile indizio sull’esistenza — e forse l’imminente rivelazione — di Resident Evil 9.

Il filmato, che mostra alcuni iconici nemici del gioco (che trovate su Amazon) con cappellini da festa per commemorare un nuovo traguardo nelle vendite, si chiude con un dettaglio che non è passato inosservato.

Dei cartelli sullo sfondo sembrerebbero infatti comporre la scritta "IX", ovvero il numero romano nove.

Sui social si è acceso immediatamente il dibattito: semplice coincidenza o teaser calcolato?

Il noto insider AestheticGamer (alias Dusk Golem), spesso affidabile quando si parla di Resident Evil, ha affermato su X (ex Twitter) che non si tratta affatto di un caso.

«Capcom non è stupida, sa bene che la fanbase brama notizie su Resident Evil 9. Credo sia stato un riferimento voluto, una strizzata d’occhio in vista dell’annuncio ufficiale», ha dichiarato.

L’insider ha anche ricordato come Capcom abbia già adottato questo tipo di strategia in passato, come quando inserì il grugnito di Nemesis in un aggiornamento della demo di Resident Evil 2 Remake, ben prima dell’annuncio ufficiale di Resident Evil 3.

L’ipotesi più accreditata è che Resident Evil 9 verrà svelato nei prossimi grandi eventi del settore, come il Summer Game Fest o Gamescom 2025, magari con un teaser o addirittura un primo assaggio di gameplay.

Insomma, se c’è una cosa che Capcom sa fare bene, è giocare con le aspettative dei fan — e stavolta ci è riuscita ancora una volta. L’idea di un teaser nascosto in un video celebrativo è perfettamente nello stile della saga: inquietante ma sottile, e soprattutto capace di far parlare di sé.

Personalmente, l’idea che RE9 sia alle porte mi entusiasma: del resto, si parla di un gioco in grado di rivoluzionare la serie.