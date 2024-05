Resident Evil 9 (e non solo) spunta su un celebre store, ma frenate l'entusiasmo

Il reveal di Resident Evil 9 e delle nuove versioni PS5 dedicate a Code Veronica e al quinto capitolo sembrerebbe essere più vicino: uno dei più noti store online ha perfino aperto le pagine ufficiali per avviare i pre-order, con alcuni presunti primi dettagli.

Come segnalato da Eurogamer.net, sullo store Playasia è infatti già possibile prenotare tutti e 3 i giochi nelle loro edizioni PS5: nel caso di Resident Evil 9, è perfino presente una descrizione e una presunta cover, che trovate alla seguente pagina.

Secondo la pagina di Playasia, il sottotitolo ufficiale del nono capitolo della saga survival horror dovrebbe essere "Revenant Shadows": la descrizione indica che dovremmo assistere a «una storia fresca, nuovi personaggi e il ritorno di volti familiari».

Narrativamente dovrebbe trattarsi di un sequel di Resident Evil Village (trovate la Gold Edition su Amazon) e che presumibilmente dovrebbe includere il ritorno di Chris Redfield, anche se secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci una comparsata di Leon.

Sullo store viene segnalata anche una versione HD Remaster di Resident Evil 0, oltre a nuove versioni di Code Veronica e RE5: in questi ultimi casi, non è chiaro se si tratterebbe sempre di rimasterizzazioni o di remake.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Sebbene l'annuncio possa dunque sembrare a un passo, l'insider Dusk Golem, spesso rivelatosi affidabile per le sue indiscrezioni e proprio tra i primi a svelare la presunta esistenza di questi titoli, ha invitato tutti i fan a mantenere la calma.

Secondo l'insider, sarebbe infatti meglio non affidarsi troppo a queste pubblicazioni, in quanto Playasia avrebbe già pubblicato in passato inserzioni basate su giochi non ancora annunciati e solo chiacchierati: in altre parole, potrebbe non esserci nulla di vero.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Effettivamente, dobbiamo sottolineare che la cover art mostrata da Playasia è con buona probabilità un elaborato falso: dopo aver fatto le nostre dovute indagini abbiamo ritrovato il logo del gioco su DeviantArt al seguente indirizzo, ed è probabile che anche l'artwork stesso sia stato realizzato da altri fan e montato ad arte.

Insomma, meglio frenare l'entusiasmo e continuare a prendere il tutto con le dovute precauzioni: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno annunci ufficiali.