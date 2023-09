Com'è Resident Evil Village su iPhone 15 Pro? Così

Una delle notizie più interessanti per i videogiocatori, relativamente alla nuova linea di iPhone, riguarda le capacità di iPhone 15 Pro di eseguire e far godere anche di giochi AAA, come Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage o Death Stranding.

A tal proposito, come vi abbiamo riferito, Apple mira a rendere iPhone 15 Pro una piattaforma da gioco vera e propria, al punto che sarà possibile anche collegare un monitor esterno, un controller Bluetooth e giocare come se fosse una console a tutti gli effetti.

Advertisement

Ma come si comportano i giochi in questo caso? A darci una risposta, come segnalato da The Verge, è lo YouTuber Vincent Zhong, che durante una video recensione di iPhone 15 Pro ha messo alla prova lo smartphone con Resident Evil Village.

Nel video, che trovate di seguito, dal minuto 13:48 vediamo il gioco in azione prima con un controller mobile collegato all'iPhone. Poco dopo, lo smartphone viene invece connesso a uno schermo esterno, con DualSense a fare da controller per l'azione che si sta svolgendo nell'inospitale villaggio in cui si ritrova Ethan.

Nel video, Zhang spiega che Village stava girando a 1560 x 720, con frame rate bloccato a 30 fps.

Se questo potrebbe essere di certo poco per chi pensa di collegare iPhone a un monitor in 4K (chi lo pensa, seriamente? ndr), c'è da dire che da quello che si scorge nel video, il risultato sul display dello smartphone è piuttosto godibile.

Appurato insomma che i giochi AAA possono girare in modo interessante sul nuovo telefono high-end di casa Apple, rimangono altri dubbi da saggiare: quale sarà l'impatto sulla batteria, che negli iPhone peraltro non sempre è longeva? E come farà lo smartphone a evitare di surriscaldarsi, nel suo corpo ridotto e sottile che ne favorisce il trasporto e l'uso comodo per tutte le altre attività a cui è preposto?

Sono aspetti che rimangono da scoprire, ma sicuramente l'interesse di Apple per il mondo dei videogiochi è più vivo che mai – e iPhone 15 Pro ne è l'ennesima riprova.

Per tutti gli approfondimenti sui giochi supportati ufficialmente da iPhone 15 Pro, fate riferimento al nostro articolo. Per portare a casa iPhone 15 Pro, invece, date un'occhiata su Amazon.