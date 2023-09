Arriva una nuova piattaforma gaming inaspettata (su cui gireranno Resident Evil e Assassin's Creed)

Il prossimo iPhone di Apple vanterà una sorprendente vicinanza con il gaming: l'azienda ha annunciato che l'iPhone 15 Pro, alimentato dal nuovo chip A17 Pro di Apple, porterà la grafica ray-traced in tempo reale sul suo telefono di punta.

L'hardware riuscirà infatti a fare girare senza problemi le versioni mobili native di Resident Evil Village e del remake di Resident Evil 4 di Capcom, nonché di Assassin's Creed Mirage di Ubisoft e Death Stranding di Kojima Productions (che trovate anche su Amazon in versione PS5).

Sribalan Santhanam, silicon engineering group VP, ha presentato il nuovo chip durante l'evento Apple di martedì 12 settembre e ha promesso che la GPU interna dell'A17 è in grado di eseguire senza problemi le riflessioni ray-tracing, quattro volte più velocemente rispetto al rendering basato su software dei chip attuali.

Santhanam lo ha definito «il chip più veloce mai montato su uno smartphone», come riportato anche da Polygon.

Per mostrare questa velocità, Apple ha coinvolto gli sviluppatori di The Division Resurgence di Ubisoft, un prossimo spinoff free-to-play del franchise, e di Honkai: Star Rail e Genshin Impact di Hoyoverse per mostrare questi giochi su un iPhone.

La presentazione è andata oltre i giochi già progettati esplicitamente per i dispositivi mobile, rivelando che Capcom porterà le versioni per console di Resident Evil Village e il remake di Resident Evil 4 su iPhone 15 Pro nel corso dell'anno.

Anche Death Stranding di Kojima Productions arriverà su iPhone 15 Pro quest'anno. L'anno prossimo, Ubisoft porterà la versione per console di Assassin's Creed Mirage su iPhone.

«È la prima volta che la versione per console di Assassin's Creed sarà disponibile in modo nativo su uno smartphone», ha dichiarato Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple.

Ubisoft ha pubblicato diversi capitoli di Assassin's Creed su piattaforma mobile negli ultimi 15 anni, ma Mirage sembra essere il primo portato direttamente su iOS.

Apple ha promosso il supporto dell'iPhone ai controller Bluetooth, tra cui il DualSense di Sony per PlayStation 5.

Il prezzo dell'iPhone 15 Pro di Apple parte da 999 dollari, con 128 GB di memoria e uno schermo da 6,1 pollici. L'iPhone 15 Pro Max parte da 1.199 dollari, con 256 GB di memoria e uno schermo da 6,7 pollici. Entrambi i modelli saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal 22 settembre.

