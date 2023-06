Resident Evil 3, come fosse un soulslike, è spaventoso

La serie di survival horror Capcom di Resident Evil è davvero molto amata, sebbene Resident Evil 3 ma come fosse un soulslike è davvero unico nel suo genere.

Dopo l'uscita del rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo basso), il franchise è nuovamente tornato in auge.

Già nelle scorse settimane Resident Evil 3 è stato trasformato in un videogioco chibi davvero strano da vedere.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di prendere RE3 e renderlo come un vero e proprio souslike.

Lo YouTuber Rustic Games BR ha condiviso un nuovo video che mostra come sarebbe Resident Evil 3 se fosse stato sviluppato da FromSoftware.

Si tratta di un video che farà sorridere tutti i fan di Dark Souls e Biohazard: non si tratta di un mod per Resident Evil 3. Al contrario, Rustic Games BR ha utilizzato Photoshop, Blender, Cascadeur e Unity per creare il video.

Il risultato è un concept che sembra uscito direttamente da un gioco From e, a dire il vero, sembra piuttosto divertente da giocare.

Il combattimento contro il temibile Nemesis, infatti, sembra davvero difficile da affrontare, come ci si aspetterebbe del resto da un vero soulslike di Miyazaki e soci.

